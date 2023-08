Andrea Legarreta presintió la muerte de su mamá: “Me hizo saber que ya no la iba a ver”

“Son increíbles. Mía no estaba en México. El domingo, nosotros íbamos al teatro, Erik me iba a llevar junto a su asistente, estábamos en el coche, me habló mi hermano y me dijo: ‘Mi mami’, y ahí entendí, sentía que quería arrancarme ese dolor del cuerpo, y después pues yo le dije a Erik: ‘Tú tienes que irte a la obra, porque ellos viven en Acapulco’, mi hermano me localizó, nos fuimos a Acapulco, y Ninita, que estaba en casa, me acompañó, y ella vivió esa parte, vio a su abuela sin vida, vio como todos nosotros le pusimos música, la maquillé, le puse su perfumito… y todos nos reunimos alrededor de ella a hablar con ella, a agradecerle, a contar historias de ella, y Nina lo vivió”, resaltó.