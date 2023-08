Andrea Legarreta no puede con el dolor de perder a su mamá y, en llanto, cuenta qué señal recibió

"Hay momentos en los que me dicen 'la vas a ver', 'vas a sentir sus señales', siento que en algún momento así ha sucedido, pero en este dolor, en esta desesperación, porque entra un miedo, es una sensación que nunca había sentido, es una sensación que nunca había sentido, que estoy en la calle y busco señales en el cielo, o estoy en el teatro (busco) en las luces, en la iluminación, en la gente, buscando señales en todos lados, hasta tonta me siento en momentos, porque es querer encontrar y lo que yo quiero sabes es que se hace con los amores también con mi papi, con mis hermanos, no sé si ayudo o no, no sé qué hacer", reveló.