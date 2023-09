Andrea Legarreta toma importante decisión a 2 meses de la muerte de su mamá

“Tu mirada… Esa dulce mirada de orgullo que me hacía saber que TODO estaba y estaría bien… Extraño tanto tus ojitos mirándome y hablándome sin hablar… Tus ojitos brillantes con esa chispa especial que sólo tú tenías y que me daban la certeza de tu amor infinito… Tu sonrisa. Esa sonrisa que me hacía sentir tu orgullo y tu felicidad por tenernos… Nadie sonríe como tú…”, comenzó.