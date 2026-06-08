Andrea Legarreta Andrea Legarreta revela cómo supo que estaba enamorada de su novio Luis Carlos Origel La presentadora compartió detalles poco conocidos del inicio de su relación con el presentador Luis Carlos Origel, a quien le lleva “exactamente 20 años”.



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Video Pepillo Origel reacciona al noviazgo de su sobrino con Andrea Legarreta y ella le responde

Andrea Legarreta reveló cómo supo que estaba enamorada y que sentía algo especial por el presentador Luis Carlos Origel, luego de su divorcio con el cantante Erik Rubín.

La conductora compartió detalles poco conocidos del inicio de su relación durante el podcast ‘Conquista tu Mundo’, de Johnny Abraham, a quien confesó que fue en la boda de la hija de la periodista Martha Carrillo que sintió algo muy especial por quien entonces era su amigo.

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“Resulta que yo no podía cerrar los tres botones de la espalda. Yo tenía la espalda descubierta y nada más eran tres botones. Entonces, le dije: ‘Oye, ¿me puedes ayudar con los botones?’. Pero ah, sí me daba pena, te lo juro”, recordó.

“Sí, me daba pena. Y entonces me dice: ‘Sí, claro’. Y al momento de que él empieza a abrochar, ahí sentí. Hasta me tapé los brazos para que no viera que tenía piel chinita. Pues piel chinita. O sea, me sentí viva. Dije, ‘Ay, sí, todavía estoy viva, todavía respiro’”, agregó.

Andrea resaltó que, incluso, durante la fiesta, varias de sus amigas la cuestionaron sobre si era “su galán” y, ante su negativa, la animaron a arriesgarse.

“Me dice: ‘Pero vibran como pareja’ y yo: ‘Pues no. ¿Y no te gustaría?’. Y dije pues sí, pero pues está muy chavo”, insistió ella.

“Bailamos toda la noche, es muy bailador, y yo, pues jalo. No es que sea tan bailadora, pero, pues jalo... Y cuando regresamos nos sentamos a ver una fogata ahí en el lugar este... Y ahí sí la cercanía fue importante, fue muy importante. Y de pronto ya estábamos besándonos ahí con el Tepozteco de testigo”, dijo.

La diferencia de edad

Por último, Andrea Legarreta admitió que, aunque la diferencia de edad era un factor importante para que no se pudiera dar su relación con Luis Carlos, “hoy por hoy están muy felices”.

“Le llevo exactamente 20 años (…) hay cosas que van más allá de eso y nuestra historia está muy bonita y me siento muy feliz, ¿qué va a pasar mañana no lo sé, pero tampoco sé qué va a pasar conmigo ni con un señor que tuviera 50”.

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Incluso, comentó que muchísimo antes de comenzar una relación con el sobrino de 'Pepillo' Origel lamentó que estuviera muy joven para ella y muy grande para sus hijas.

"Le dije: 'Tienes todas las características que a mí me gustarían o que me gustan. Sin embargo, lástima que estés tan chico porque si no serías mi novio, y se quedó callado", sentenció

Andrea Legarreta confirma romance

A tres años de su divorcio del cantante Erik Rubín, Andrea Legarreta hizo público su noviazgo con Luis Carlos Origel durante una entrevista con Televisas Espectáculos el 26 de enero.

“Como dicen, lo que se ve, no se juzga, es más que evidente… y bueno, es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años”, declaró tras ser cuestionada por su romance.

“De pronto como que algo se movió ahí y ya, pero sí, estoy muy feliz. Y no, no me animaba hasta que, de pronto… no pensaba en eso… tuve una época de mucha tristeza y de pronto la vida te sorprende… y pues estoy bien, estoy feliz y estoy ilusionada”, aseguró.