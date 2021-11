México tiene a la latina más bella: Andrea Bazarte se coronó como Reina Hispanoamericana 2021

La mexicana Andrea Bazarte fue elegida como Reina Hispanoamericana 2021 el pasado domingo 31 de octubre. El certamen de belleza se llevó a cabo en Bolivia y recibió la corona de manos de su compatriota Regina Peredeo, quien fue la ganadora el año pasado.

Durante el concurso, Bazarte mostró su talento para el modelaje y superó a otras 29 candidatas originarias de países hispanos.

“Estoy chille y chille, no me había caído el veinte, como que ahorita ya tuve un ratito para acostarme y leer sus mensajes; obviamente ayer en la noche estaba emocionadísima y recibí mensajes de mis amigas, pero ahorita que ya vi historias de mensajes tan profundos, no lo puedo creer y no había llorado”, compartió Andrea en un 'live' en redes sociales.

Andrea Bazarte: así inició su carrera en el mundo de la belleza

No es la primera vez que la joven de 27 años participa en un certamen de belleza. Anteriormente, formó parte del concurso Nuestra Belleza Latina, en donde también tuvo un gran desempeño.

El espectacular vestido que portó Andrea Bazarte

La mexicana lució con orgullo un diseño confeccionado por Victor y Jesse, propietarios de una casa de moda en Campeche, y quienes ya la habían vestido anteriormente. El vestido que utilizó incluía transparencias, perlas y cristales, los cuales resaltaron su belleza y elegancia durante la pasarela.

Le llovieron felicitaciones a Andrea Bazarte

Quien no pudo ocultar su felicidad por el triunfo de Andrea fue la propia Regina Peredo, reina saliente y quien también es mexicana. En su cuenta de Instagram publicó un emotivo mensaje.

“¡Wow wow wow! Andrea Bazarte, gracias por ese B2B para nuestro país. Eres nuestro máximo orgullo por tu nobleza, simpatía y corazón! Te robaste el corazón de todo Bolivia, ¡lo sabia! ¡Te mereces eso y más! Te deseo puras alegrias y nuevos comienzos en este reinado, ¡gózalo y hazlo tuyo!".



Otra famosa que también celebró el triunfo de Bazarte fue Lupita Jones, ex Miss Universo.

“Viva México!! Vivan sus mujeres hermosas, capaces, inteligentes y poderosas!! Felicidades Andrea por este maravilloso triunfo para México, Haciendo historia con el primer back to back. Muy orgullosa de ti y tu gran compromiso, dedicación y desempeño. Bien ganado!!!”, publicó Lupita en Twitter.



La ex reina de belleza utilizó el hashtag #losconcursosempoderan para defenderlos ante la iniciativa que existe para eliminarlos en México, por considerarlos como violencia simbólica.