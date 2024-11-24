Migbelis Castellanos deslumbra con dos vestidos de novia: así fueron los looks de su boda

Video Migbelis Castellanos se casa y así fue la pachanga llena de famosos, baile y mucho glamour

Migbelis Castellanos deslumbró no con uno, sino con dos vestidos de novia con los que se dejó ver durante su boda.

Los vestidos de novia de Migbelis Castellanos

La flamante novia destacó durante la ceremonia religiosa con un modelo largo y de estilo "clásico", reseñó el portal de la revista People en Español.

Se trató de una pieza que constaba de dos partes: por arriba resaltaba con encaje para luego hacer un "efecto de vuelo hasta los pies" a través de la seda.

Este es el primer modelo de vestido de novia que lució Migbelis Castellanos durante su boda de este fin de semana. Imagen Rafael Araneda/Instagram y Karina Banda/Instagram



Sin embargo, tan solo días antes de las nupcias reveló en Desiguales el calvario que vivió con la prenda.

"El lunes (18 de noviembre) cuando me probé el vestido, resulta que el vestido no lo hicieron, nunca se hizo", contó.

Migbelis Castellanos hizo el primer baile junto a su ahora esposo con el primer vestido de novia que usó en la boda. Imagen Moisés Castellanos/Instagram y Amara 'La Negra'/Instagram



La exreina de belleza se casó con 6 meses de embarazo, pero cuando se probó por primera vez el vestido que eligió tenía 3.

Según lo que explicó, quien lo confeccionó no habría tomado en cuenta los cambios físicos de la venezolana.

Para la fiesta, Migbelis Castellanos optó por otro modelo: un vestido mucho más corto y menos clásico.

La pieza tenía especie de "encajes y flecos" que le daban un toque moderno. Con él bailó en la pista con sus invitados, entre los que destacaron Adamari López, Karina Banda, Amara 'La Negra', Ana Patricia Gámez, Rafael Araneda, entre otros famosos.

Para la pachanga, Migbelis Castellanos cambió de look y utilizó este otro vestido más corto y además se soltó el cabello. Imagen Amara 'La Negra'/Instagram y Karina Banda/Instagram



Los vestidos no fueron lo único distinto en su look: también su cabellera. Para el enlace religioso se decidió por llevar el cabello recogido con una cola de caballo. Pero para la fiesta, lució su larga cabellera suelta.

De acuerdo con información de Las Top News, la boda eclesiástica se efectuó "en la St. Pius X Roman Catholic Church a las 2 PM".

Luego, la fiesta y cocktail se celebraron en el "Westin Jersey City" de Nueva Jersey,