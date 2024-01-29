Ana Patricia Gámez reaparece tras abandonar Enamorándonos: así va su salud

La salud de Ana Patricia Gámez causó preocupación el pasado martes 23 de enero cuando de repente comenzó a sentirse mal de salud en plena emisión de Enamorándonos USA Recargado.

El malestar fue tal que la obligó a dejar el show y su lugar fue tomado por su compañera Migbelis Castellanos.

La presentadora fue llevada de emergencia a un hospital y no estuvo al aire durante dos días.

El regreso de Ana Patricia tras sus problemas de salud

La exreina de belleza pudo regresar al lado de Rafael Araneda en Enamorándonos USA Recargado el pasado viernes 26 de enero.

Apareció radiante en pantalla y ante la audiencia en el foro que la recibió de manera afectuosa tras su repentina ausencia.

Además, la reaparición de Ana Patricia Gámez ocurrió en una fecha muy especial ya que ese día se celebraron los 800 programas del exitoso show.

"Pueden creer que ya son 800 episodios de Enamorándonos USA Recargado, aquí seguimos desde el primer programa en búsqueda del amor, han pasado tantas cosas, altas y bajas, pero siempre hacer este programa me saca una sonrisa y me alegra el alma", escribió en Instagram con una foto desde el estudio al que volvió.

" Doy gracias por las personas que son parte de Enamorándonos: desde la audiencia, como todos los que trabajamos delante y detrás de cámaras y sobre todo por los que he podido compartir y querer desde el día 1. No hemos estado todos todos los días, pero aquí seguimos sumando episodios y es lo que cuenta", dijo.

Ana Patricia Gámez reapareció así en Enamorándonos USA Recargado tras sus problemas de salud. Imagen Ana Patricia Gámez/Instagram

¿Qué dijo Ana Patricia sobre su salud?

Instantes antes de que Ana Patricia llegara a las instalaciones de UNIMÁS para estar presente en la celebración, ella tomó sus historias de Instagram para contar cómo se sentía de salud.

Una de sus compañeras de la producción fue por ella hasta su casa ya que la presentadora dejó su auto en el estacionamiento de la cadena el día que se sintió mal.

"Dejé aquí mi carro, bueno ni es mi carro, es el carro de Luis (su esposo) del trabajo y lo dejé aquí desde el martes en la noche", contó.

"Son los 800 programas de Enamorándonos y aquí estoy, todavía me siento ahí más o menos", dijo sobre cómo está su salud.

Un día después de que dejó el show de manera repentina para ser llevada a un hospital, Ana Patricia contó vía telefónica en Enamorándonos USA Recargado que se hizo "exámenes para descartar diferentes cosas": " Resultó en hemoglobina baja, mejor conocida como anemia", dijo.

"Traigo aquí un juguito de betabel", compartió el viernes pasado a su llegada al foro, "aquí estamos, a darlo todo hoy para Enamorándonos".

Una vez maquillada y con el vestuario adecuado, la conductora compartió que estaba feliz de regresar en una fecha tan especial para el programa.

Ana Patricia Gámez regresó emocionada al trabajo luego de pasar por un diagnóstico de hemoglobina baja. Imagen Ana Patricia Gámez/Instagram



Sobre su estado anémico, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 ya había dicho que es "algo que ha sufrido desde niña": "Cada tanto tiempo tengo como esos bajones".