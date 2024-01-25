Ana Patricia Gámez

Ana Patricia da nuevos detalles de su salud tras dejar Enamorándonos: "No me gusta que nadie se asuste"

Ana Patricia Gámez dio una actualización sobre su salud luego de sentirse mal en plena emisión de Enamorándonos USA Recargado el pasado martes 23 de enero. Los síntomas de la presentadora la obligaron a dejar el show y tuvo que ser llevada de emergencia al hospital.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .

Ana Patricia Gámez dio una actualización sobre su estado de salud luego de que el pasado 23 de enero causó preocupación porque tuvo que abandonar la emisión de Enamorándonos USA Recargado.

"Ayer (martes) no pude continuar en Enamorándonos porque me sentía muy débil, me hice estudios y resultó hemoglobina baja, desde niña he sufrido de anemia", compartió en Instagram este miércoles 24.

Tras su repentina salida del show, su compañera Migbelis Castellanos tomó de emergencia su lugar para terminar la emisión al lado de Rafael Araneda.

El pasado martes 23 de enero, Ana Patricia Gámez se sintió mal en plena emisión de Enamorándonos USA Recargado.
Imagen Ana Patricia Gámez/Instagram y UNIMÁS

Lo nuevo sobre la salud de Ana Patricia

En el show que salió al aire la noche de este miércoles 24, Ana Patricia no volvió a estar en el foro de Enamorándonos USA Recargado. Karina Banda fue quien suplió a la querida presentadora para estar al lado de 'Rafa' Araneda.

Pero fue precisamente durante la transmisión cuando Ana Patricia, de 36 años, se puso en contacto en vivo desde su casa para compartir cómo va su recuperación.

"Ayer nos preocupamos y todo el público también, han preguntado en todas partes cómo estás", le dijo Rafael Araneda.

"Yo sé mi 'Rafa', qué pena. Lo primero que yo siempre digo es qué pena porque no me gusta que nadie se asuste", dijo la presentadora vía telefónica.

"Realmente me sentí sí muy mal, muy débil, muy mareada, con dolor, pero por otra situación por la cual tuve que ir al hospital", contó.

"Pero ya hoy (miércoles) un poco mejor a ratos, pero me levanto y me siento débil", admitió sobre su actual convalecencia.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 compartió con sus compañeros de show y con la audiencia más detalles de lo que le pasó en plena emisión unas horas antes al punto en que tuvo que dejarlo para salir a atenderse.

"Me hice exámenes para descartar diferentes cosas que yo pensaba que eran, pero no, resultó en hemoglobina baja, mejor conocida como anemia", dijo.

Insistió en que es "algo que ha sufrido desde niña": "Cada tanto tiempo tengo como esos bajones".

"Y bueno se sumó lo que nos sucede a las mujeres cada mes y por actividad física muy fuerte que hago todos los días, diferentes cosas", explicó.

"Pero aquí estamos en reposo, descansando y tomando mucho hierro", agregó.

Rafael Araneda confirmó que al término del episodio del pasado martes, la conductora fue llevada a un hospital para ser atendida tras sentirse mal al aire.

Ana Patricia revela que “venía sintiendo” algunos síntomas

La presentadora también admitió que algunos síntomas ya se habían presentado desde días antes de lo que pasó durante el show.

"(Hay que) atendernos, cuidarnos, porque creo que a veces nos dejamos para lo último y no prestamos atención a ciertos síntomas que venía sintiendo hace días", reconoció.

"Y siempre digo: 'Puedo trabajar así', pero la realidad es que no y pues nada, son cosas que pasan", confesó.

Ana Patricia Gámez aprovechó para mandar un mensaje a sus fans: " Gracias por el cariño, la preocupación, por el apoyo moral, sobre todo". Por último, dijo que estaba al cuidado de sus hijos Gael y Giulietta.

