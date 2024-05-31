Ana Patricia Gámez renueva sus votos de matrimonio: así ha cambiado su familia en 10 años

Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Martínez renovaron sus votos matrimoniales, tras 10 años casados, este 30 de mayo durante la emisión de Enamorándonos USA.

En el programa especial, ellos se profesaron nuevamente el amor que se tienen y aceptaron continuar juntos en su camino.

A lo largo de esta década, la familia que formaron la presentadora y el empresario ha sufrido algunos cambios y, a continuación, te contamos sobre eso.

Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Martínez se convierten en padres

En mayo de 2015, a un año de haberse casado, Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Martínez debutaron como padres tras la llegada de Giulietta.

La niña nació en un hospital de Miami Beach, Florida, pesando 6 libras y 11 onzas, de acuerdo con People en Español.

Su ‘clan’ aumentó en julio de 2018 cuando ella dio a luz a Gael, también en una clínica de la llamada ‘Ciudad del Sol’, donde reside.

Ayer jueves, los pequeños estuvieron presentes mientras sus papás se agradecían mutuamente por haberlos procreado y manifestaban lo orgullos que los hacen sentir.

Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Martínez con sus hijos, Giulietta y Gael. Imagen Ana Patricia Gámez/Instagram

Papá de Ana Patricia Gámez murió debido al cáncer

En 2020, en medio de su felicidad, Ana Patricia Gámez sufrió el fallecimiento de su padre, don Juan, quien luchó cinco años contra el cáncer.

“No te querías dejar vencer, pero Dios así lo decidió y sé que hoy estás a su lado. Moriste en paz y ya no sufres más”, escribió en un mensaje, difundido en Instagram, para despedirlo.

Anoche, al borde de las lágrimas, ella recordó que su progenitor la entregó en el altar a Luis Carlos Martínez en su boda, en mayo de 2014.

Lamentó, además, que en una fecha tan importante no se encontrara para acompañarlos y volver a hacerlo: “Él ya no está aquí”.

Don Juan, padre de Ana Patricia Gámez, murió en 2020. Imagen Ana Patricia Gámez/Instagram

Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Gámez “completaron” su familia

Otro duro golpe ocurrió para Ana Patricia Gámez, su marido y retoños en enero de 2021 pues su perrita chihuahua, Honey Berry, dejó de existir.

“¡Gracias por tu compañía estos 13 años!”, apuntó en una misiva de la red social, la cual complementó con una fotografía de la canina y su padre, el señor Juan.

En abril de 2022, la conductora reveló feliz que a su casa había llegado un cachorrito, Maximus, para sumarse a sus seres queridos.

“Tienes un nuevo hogar donde te vamos a amar y cuidar. Sé que Honey está muy feliz desde el cielo perruno. Nuevamente esta familia está completa”, aseveró en la plataforma digital.