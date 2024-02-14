Hija de Ana Patricia heredó el talento de su mamá frente a las cámaras y así lo demuestra
Giulietta apareció con soltura ante la cámara mientras realizaba una manualidad de San Valentín. A sus 8 años, ella demostró que no tiene temor de hablar para el público.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
La hija de Ana Patricia Gámez, Giulietta, demostró que sin complicaciones podría seguir los pasos de su famosa madre y hacer un excelente trabajo frente a las cámaras.
En vísperas de la llegada del Día del Amor y la Amistad, fue la propia presentadora quien mostró a su pequeña, de 8 años, en una filmación.
Hija de Ana Patricia brilla frente a la cámara
Ana Patricia subió en su cuenta de Instagram un clip en el que aparece realizando una manualidad junto a su hija con motivo de la festividad.
“Actividad de última hora antes de San Valentín con mi Giulietta”, escribió ella en la sección de descripción del ‘post’ este 13 de febrero.
Además, aclaró que fue la propia niña quien le “pidió grabar” lo que estaban creando y que “compartiera el video” en la plataforma.
Según relató la menor, debían adornar una caja para que ahí pueda guardar los presentes que le den en la escuela este miércoles.
Giulietta aprovechó el momento para dar ‘tips’ de decoración, como la forma en la que se puede distribuir el pegamento sobre una hoja para “que no se desperdicie”.
Tanto ella como la conductora de Enamorándonos USA estaban ya vestidas con sus pijamas, pues eran alrededor de las 8 de la noche.
“Te amo, aunque me tengas aquí en la noche haciendo esto”, le dijo Ana a su nena luego de darle un abrazo y un beso en la cabeza.
Mientras terminaban “la tarea”, Giulietta aprovechó para relatar algunas anécdotas de su pasado, dando muestra de su perfecta fluidez al hablar.
“Me acuerdo cuando me quemé con una plancha cuando tenía 3 años. Estaban peinando a mi mamá, así que (el aparato) estaba a mi alcance, y después (de agarrarlo) empecé a llorar”, narró.
Finalmente, ella enseñó cómo quedó su estuche, lleno de corazones de diversos tamaños y colores, y con su nombre a un costado.
Hija de Ana Patricia se presentará en show escolar
En esta misma oportunidad, Giulietta, fruto de la relación entre Ana Patricia y su esposo Luis Carlos Martínez, reveló que formará parte del espectáculo que se llevará a cabo en su colegio.
“También les cuento que mañana hay un ‘talent show’ y yo me metí en él con otras cuatro amigas, y voy a estar cantando”, explicó.
“Yo voy a ser la que esté haciendo más gimnasia de todas, no sé por qué, pero ellas me escogieron a mí, y creo que mi mamá va a grabar para que ustedes lo vean”, agregó orgullosa.
Ante la inminente presentación de su primogénita, la exreina de belleza se manifestó orgullosa, aunque no confirmó que vaya a enseñar instantes de su hija sobre el escenario.