Talina Fernández hace llorar a Ana Bárbara: recordó su apoyo cuando tenía un tumor y le impedían ver a sus nietos

“Yo puedo decir quién fuiste para mis nietos, cuando ‘Pirru’ no me dejaba verlos, cómo me ayudaste, yo con un tumor en la cabeza en la playa, tratando de ver a mis nietos y ‘Pirru’ no me dejaba entrar. Ana Bárbara me mandaba una coca cola helada, estaba yo recién operada del cerebro. Yo quería irme a donde fuera, yo quería verlos, amor, ¿te acuerdas?, y tú propiciabas todo para que yo pudiera verlos. Qué duras cosas hemos vivido, ‘Peque’”, relató durante la trasmisión del programa ‘Sale el sol’.