Ana Bárbara dice por qué el hijo de Mariana Levy no quiere vivir con ella en Los Ángeles

"A él no le gusta tanto la vida de Estados Unidos, o tal vez no le gusta porque también yo con los niños soy exigente y él pues me ve menos. A veces le debo de caer gorda porque 'hijito haz esto, hijito duérmete temprano, hijito no estés tanto en redes sociales', yo creo que cuando va dice '¡ay mi mamá se pasa!'", contó a 'Ventaneando' en una entrevista transmitida el 21 de marzo.