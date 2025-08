¿Ana Barbará deseó feliz Navidad al hijo de Mariana Levy? Él lo revela

José Emilio Fernández Levy declaró a finales de noviembre que pasaría la Navidad solo comiendo pizza y viendo la televisión. Días después su tío Pato Levy y Ariel López Padilla lo invitaron, a través de la prensa, a que celebrara con ellos la fecha. A pesar de los dos ofrecimientos, el adolescente de 18 años cenó en su hogar de Cuernavaca, pero no lo hizo solo.

"Ya no fue comiendo pizza, pude hacer un pavo", reveló en entrevista con 'De primera mano' sobre lo que degustó el 24 de diciembre. " Vino uno de mis mejores amigos aquí a la casa y estuvimos comiendo pavo y platicando toda la noche, así fue mi Navidad", añadió en la entrevista transmitida el 27 de diciembre.

El hijo menor de la fallecida Mariana Levy compartió que la invitación de su tío Patricio no se concretó, pero sí hubo la intención.

" Nunca hubo una invitación concreta, me dijo de una idea, 'oye si no tienes con quien pasar Navidad puedes venir con nosotros a Valle de Bravo, ahí la vamos a pasar en casa de unos amigos y me encantaría que estuvieras con nosotros'", narró sobre la propuesta que le hizo.

Sin embargo, señaló que su "Navidad estuvo padrísima", pues quien lo acompañó es una persona muy cercana: "Sus familiares salieron de viaje y él porque está estudiando y porque está trabajando no pudo ir con ellos y bueno, encontré alguien con quien pasarla y aparte es uno de mis mejores amigos", explicó en la entrevista transmitida.

¿Tuvo comunicación con Ana Bárbara?

La periodista Addis Tuñón cuestionó si la cantante o su padre, José María Fernández 'Pirru', se habían comunicado con él, pero aseveró que no.

"No, nadie, ningún mensaje de feliz Navidad", pero compartió que dos de los hijos de Ana Bárbara sí lo hicieron.

" Emiliano me felicitó, me puso 'Feliz Navidad'. Con Chema nos hablamos para ver qué estábamos haciendo", detalló.

José Emilio Levy culpa a la pareja de Ana Bárbara

El nieto de la fallecida Talina Fernández volvió a arremeter en contra de Ángel Muñoz, pareja de la intérprete de 'Bandido', pues considera que él es el culpable del distanciamiento que tiene la artista con sus seres queridos.

“A mí sí me duele que gracias a ese señor, porque es la verdad, tiene un distanciamiento con mis hermanos, con su mamá, con sus mismos hermanos, gracias a su pareja, entonces a mí sí me duele que esté pasando eso, porque no se da cuenta", declaró José Emilio.

El jovencito ha asegurado en otras ocasiones que Ángel Muñoz tenía malos tratos con sus hermanos, por eso ya no vivirían con Ana Bárbara. Sin embargo, sabe que no hablarán al respecto.

"Ellos nunca lo van a hacer, no sé por qué no lo ha hecho, por qué no han hablado, tiene sus ideas y yo las respeto, yo creo que tal vez es para proteger a su mamá, no sé por qué no han salido a hablar, tendrán sus razones", señaló.

¿Cómo recibirá el Año Nuevo el hijo de Mariana Levy?

Aunque no contó cuáles son sus planes para el 31 de diciembre, dejó claro que no llamará a su padre, José María Fernández 'Pirru', con quien tiene varios meses peleado.