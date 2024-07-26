Ángela Aguilar

Amiga de Ángela a la que Nodal dijo “amar” es criticada por su vestido en la boda y foto con él

Mónica Corgan, íntima de la hija de Pepe Aguilar, se convirtió en centro de señalamientos debido a su ‘look’ para el enlace nupcial y a una ‘selfie’ que se tomó con el novio. Hace unas semanas, la modelo y el cantante tuvieron interacciones muy afectuosas.

Por:
Dayana Alvino.
Video Amiga de Ángela Aguilar a quien Nodal le dijo "te amo" estuvo en su boda

Christian Nodal y Ángela Aguilar unieron sus vidas en matrimonio la tarde del miércoles 24 de julio con una ceremonia en la que contaron con el respaldo de sus seres queridos.

Además de sus familiares, los cantantes estuvieron acompañados de amigos íntimos como Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, y el presentador de Despierta América, Jomari Goyso.

Otra de las asistentes al importante evento fue Mónica Corgan, una de las mejores amigas de la joven novia y quien, en mayo, viajó con ella y su ahora esposo a Roma, Italia.

Amiga de Ángela Aguilar es criticada tras boda de la cantante con Nodal

La noche de este jueves 25, Mónica Corgan publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías capturadas durante el día del enlace nupcial de Ángela Aguilar y Nodal.

En las primeras postales, ella posa para la cámara permitiendo apreciar el ‘look’ que utilizó para acudir a la celebración: un vestido negro entallado.

En otra de las imágenes, la modelo de 25 años aparece muy cercana al intérprete de ‘No te contaron mal’ mientras sostienen copas en sus manos.

Mónica Corgan asistió a la boda de Ángela Aguilar y Nodal.
Imagen Mónica Corgan/Instagram

El hecho de que ella aparentemente optara por no usar sostén debajo de su atuendo y la ‘selfie’ que se tomó con Christian no pasaron desapercibidas para los internautas, quienes no consideraron apropiado el vestuario para una boda.

“Ángela, cuidado con esta chica sin brasier y en una foto de no muy buen gusto el día de tu boda”, escribió un usuario en la sección de comentarios.

“Obviamente quiere llamar la atención... y luego muy pasadita con Nodal. Esos ya se comieron el pastel”, anotó alguien más.

Mónica Corgan, amiga de Ángela Aguilar, recibió críticas por su vestido.
Imagen Mónica Corgan/Instagram

Otras personas aseguraron que ella “es fan de su relación” y que será “la siguiente víctima” del sonorense, quien a finales de mayo anunció su separación de Cazzu.

En junio, Christian acaparó la atención debido a un afectuoso mensaje que le dejó a Mónica en la plataforma digital.

Ella subió una instantánea en la que sostiene un sombrero de vaquero, con el mar de fondo, y que subtituló con el emoji de un perro.

“Hahahaha love u bestie (ja, ja, ja, te amo, mejor amiga)”, anotó en reacción el compositor, a lo que ella le replicó: “Love uuuuu (Te amo)”.

Mónica Corgan y Nodal se manifestaron su "amor".
Imagen Mónica Corgan/Instagram

Amiga de Ángela Aguilar se presume con ella y Nodal en su boda

Además de las fotografías por las que fue juzgada, Mónica Corgan igualmente subió una en la que se le ve feliz al lado de los recién casados.

En ella, la joven está en medio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes, mientras sonríen, forman con sus dedos un corazón.

Mónica Corgan se fotografió con Ángela Aguilar y Nodal el día de su boda.
Imagen Mónica Corgan/Instagram
