Alina Lozano ¿Alina Lozano y Jim Velásquez terminaron? Ella dice que el "matrimonio" "se acabó": "La edad pesa muchísimo" A través de un video, Alina Lozano anunció el fin de su "matrimonio", decisión que le costó mucho tomar y desea "no volver" más. ¿Terminó con Jim Velásquez?





Video ¿Jim Velásquez fue novio de Alina Lozano cuando era menor de edad? Pone alto a rumores

Alina Lozano anunció en redes sociales que "la edad" "pesa muchísimo", por lo cual dio por terminado su matrimonio porque "no funcionó".

Sin embargo, todo se trató de un juego de palabras de la actriz colombiana.

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¿Alina Lozano se separa de Jim Velásquez?

A lo largo de su relación, la pareja ha sufrido un par de crisis que los ha llevado a separarse, por lo cual las palabras de Alina alarmaron a sus seguidores.

" Sí, me separé, lo dejé porque me estaba haciendo daño, porque no me convenía, porque me estaba haciendo la vida pedacitos, porque realmente es una combinación que definitivamente no funcionaba, porque sí, el tema de la edad en ese caso pesa y pesa muchísimo, ese matrimonio entre la edad y esa parte tan diferente, pero también tan arrolladora, no funcionó", declaró en un video publicado en su cuenta de Instagram la mañana del 8 de abril.

Lozano confesó que la ruptura era parte del "aprendizaje" de la vida y que le costó "muchísimo" soltarlas. Incluso, señaló que esperaba que en esta ocasión lo pudiera "dejar para siempre" y que "no quería volver ahí".

Y, aunque todo indicaba a que se refería a su relación con su esposo Jim Velásquez, al final del video explicó de qué hablaba.

" Ese matrimonio entre el azúcar y Alina Lozano se acabó. La edad y el azúcar no van bien. Punto".

Las crisis de pareja de Alina Lozano y Jim Velásquez

En 2022, Alina Lozano y Jim Velásquez confirmaron su noviazgo, pero en agosto de 2023 anunciaron su primera separación, luego de varios meses de relación.

En ese momento, la actriz habló abiertamente del dolor emocional que le causó la ruptura y recibió críticas por exponer su sufrimiento en redes sociales. Días después, retomaron su noviazgo.

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En noviembre de 2023 se casaron, pero en diciembre de 2024 informaron que se darían "un tiempo". Jim explicó que la decisión no se debió a falta de amor, sino a "diferentes momentos personales", en especial el viaje de Alina a Estados Unidos para acompañar a su hijo en una etapa clave de su vida. Sin embargo, pocas semanas después reaparecieron juntos.