Alina Lozano y su esposo 30 años menor se separan tras un año de matrimonio

Alina Lozano y Jim Velásquez informaron que están separados y "se darán un tiempo" ante la situación que atraviesan como pareja.

Desde hace unos días la actriz de la telenovela Pedro El Escamoso', que puedes ver en ViX, compartió en redes que está en Nueva York y que "se pasa rico soltera en Manhattan", sin embargo, no había revelado la razón.

Alina Lozano y su esposo Jim Velásquez se separan

En un video compartido en redes sociales el 26 de diciembre, la actriz y el 'influencer' 30 años menor, compartieron que "se darían un tiempo".

"Hacemos este video para contarles que Alina y yo nos vamos a dar un tiempo, por tal motivo no nos verán juntos en las redes sociales, en ningún lugar", dijo Jim.

El joven, de 24 años, pidió "respeto" y apoyo para los próximos proyectos que ambos emprendan.

Alina no quiso hablar y simplemente le dio un beso en la mejilla a su esposo y agregó: "Que la última palabra la tengas tú. Los quiero", y salió de cuadro.

¿Por qué se separaron Alina lozano y Jim Velásquez?

Un día después del mensaje, el 'influencer' dio las razones que los llevaron a separarse.

"Quiero aclarar que no es por falta de amor, no es por falta de cariño porque el amor y el cariño lo tenemos muy fuerte, no es por eso, es más por el momento de la vida en el que estamos".

Explicó que el hijo de Alina, de 17 años, se mudará a Estados Unidos para estudiar la universidad y desea que ella pueda enfocarse en eso, pues no quiere que su relación se convierta en "una carga", por eso se encuentran en Nueva York.

"Yo aquí tengo mi trabajo (en Colombia), cosas que me obligan a estar aquí y por ende no puedo estar allá con ella (…) Sé que la prioridad de Alina siempre ha sido su hijo yo nunca he querido meterme en medio de su relación, la respeto mucho y por ende decidimos darnos este tiempo porque quiero que Alina se concentre en el proceso que está viviendo como mamá".

Velásquez reveló que su esposa está buscando una universidad para su hijo y tratando de darle una "estabilidad".

Alina Lozano feliz como mujer "soltera". Imagen Alina Lozano/Instagram

¿Alina Lozano y Jim Velásquez se divorciarán?

Aunque la pareja está separada, Jim dejó claro que no tienen planes de divorcio.

" Esto no quiere decir que nos vayamos a divorciar, esto no quiere decir que el matrimonio se acabó, absolutamente nada de eso, simplemente nos estamos dando un espacio (…) Nosotros estamos juntos en libertad".

Por su parte, Alina no ha dado declaraciones sobre su ruptura, sin embargo, en los videos que comparte sobre su estancia en Nueva York ha dejado ver que está "feliz", incluso, añadió en un video que "se pasa rico soltera".

"No hay nada en mi mente, no hay despecho en mi corazón, lo que hay es una gran felicidad", expresó.