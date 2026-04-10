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Alina Lozano y Jim Velásquez están dando “un tiempo en la relación”: esta no es la primera vez que se separan

El creador de contenido confirmó que está separado de la actriz, quien es 30 años mayor que él. Él reveló que ella le “pidió” que se fuera de la casa que compartían. Con esta, van tres veces que ponen en ‘pausa’ su romance.

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Por:Dayana Alvino
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Video Alina Lozano confirma que "se separó": dice que el "tema de la edad pesa muchísimo"

Jim Velásquez confirmó que actualmente se encuentra separado de su esposa, la actriz Alina Lozano, con quien se casó en noviembre de 2023.

El ‘influencer’ habló al respecto luego de que la estrella de ‘Pedro El Escamoso’ generara dudas en torno a su matrimonio por un video que publicó en su cuenta de Instagram.

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Alina Lozano y Jim Velásquez decidieron darse “un tiempo”

Mientras Alina Lozano aún guarda hermetismo sobre esto, Jim Velásquez compartió detalles de lo que ocurrió entre ellos.

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“Pasaron ciertas cosas, entonces decidimos darle un tiempo a la relación”, dijo en entrevista para ‘La mesa caliente’, este 9 de abril. “Todo es muy reciente”.

El creador de contenido reveló que ha pasado “una semana” desde que optaron por alejarse, tiempo en el que no han hablado.

“Ella me pidió que me fuera de la casa, entonces yo me fui otra vez a vivir con mis papás”, destapó acerca de lo que pasó.

El exparticipante de ¿Apostarías Por Mí? no entró en pormenores de los motivos por los cuales eligieron ‘pausar’ su idilio.

Esta no es la primera vez que Alina Lozano y Jim Velásquez se separan

Recordando su historia, Jim Velásquez comentó que esta no es la primera vez que rompen, en los años que llevan juntos.

“Nosotros nos hemos separado dos veces en todo el tiempo que llevamos de relación. En una de nuestras separaciones ella sí salió con otro muchacho, no tan joven como yo, pero sí otro”, ventiló.

En diciembre de 2024, el dúo informó públicamente que estaban en un ‘break’, aunque tampoco dijeron las razones detrás de ello.

Casi dos meses más tarde, en febrero de 2025, aseveraron que “oficialmente” habían regresado y hasta indicaron que sería “hasta que la muerte los separe”.

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