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Alina Lozano revela detalles de su separación de Jim Velásquez: su actitud "le rompió el alma"

Alina Lozano contó su versión sobre la ruptura con su esposo Jim Velásquez en su podcast. Adelantó que su esposo cambió su actitud: "Me rompió el alma".

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Por:Ashbya Meré
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Video ¿Jim Velásquez “le fue infiel” a Alina Lozano? La actriz rompe el silencio tras su separación

Alina Lozano ha estado revelando algunos detalles de su separación de Jim Velásquez. En días previos negó que la causa de la ruptura fuera una infidelidad, ahora cuenta que su esposo tuvo un cambio de actitud.

"Yo empecé a sentir claramente que esto no estaba bien, y yo le marcaba y nunca me contestó. En una semana me contestó una vez y me contestó un mensaje muy corto", explicó la actriz en el avance del nuevo episodio de su podcast 'Sin Libreto', donde revelará la "verdad de su separación".

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La actriz confesó que ante la actitud de Jim sintió "miedo", "temor" y "angustia", pero " nunca pensé en una infidelidad porque yo lo conozco desde hace ocho años, y sé que ni él ni yo somos así".

Alina explicó que en una ocasión jim "no llegó a la casa, esa fue otra alarma muy clara, él llegó a la casa de sus papás, eso sí me partió el alma y yo ya así me desaté".

Fue así que lo encaró, cuestionó sobre lo que pasaba pasando y el porqué de su actitud.

"Yo no entiendo por qué estás haciendo estas cosas, yo no entiendo por qué no me comunico contigo, por qué no llegaste a la casa, yo no entiendo muchas cosas. Estoy adivinando Jim y no quiero ser una adivina porque nosotros no hemos funcionado así", narró sobre la plática que tuvo con su esposo.

En el episodio titulado 'La verdad de nuestra separación' promete revelar los detalles de su separación.

Aunque aún no está claro la causa de la ruptura, Alina comentó previamente que no hubo "infidelidad", pues existen "muchas pequeñas cosas que pueden erosionar" y que habrían afectado su matrimonio, "mucha cotidianeidad que se puede alterar".

Esta no es la primera vez que la pareja se separa, a lo largo de su relación han enfrentado algunas presuntas crisis que habrían logrado superar.

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