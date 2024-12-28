¿Jim Velásquez celoso del ex de Alina Lozano? La actriz revela que ella le pidió "un tiempo"

Alina Lozano rompió el silencio sobre la separación de su esposo Jim Velásquez y confesó que fue ella quien le pidió "un tiempo" para disfrutarse sola.

El 27 de diciembre el 'influencer' de 24 años explicó que la actriz estaba en Nueva York con su hijo, pues entraría a la universidad y deseaba que ella se enfocara en esa etapa de madre. Un día después, la actriz de 'Pedro el Escamoso' cuenta su versión.

Alina Lozano 'terminó' la relación

La estrella de la televisión, de 54 años, compartió con sus seguidores las razones que la llevaron a separarse de Jim Velásquez a un año de haberse casado, pero dejó claro que lo "ama" y le hace "mucha falta".

"Tan feo que es que le digan a uno que le den un tiempo, ¿cierto? Yo pronuncié esa frase", confesó. "La verdad me gustaría tomarme un tiempito y él me dijo '¿Ya no me quieres?' y le dije nada de eso, te amo profundamente, pero yo quiero estar un ratito cno Alina, quiero volver a saber cómo es Alina sola, porque estamos todo el tiempo juntos".

Alina confesó que desde que comenzaron a trabajar juntos y más adelante cuando se convirtieron en pareja conviven "24/7".

"Yo soy una adulta premium, a mí me gusta tener mis espacios, incluso con mi hijo, yo digo que es mi espacio, quiero estar sola un día".

"Me di esta licencia no solamente por el tema de mi hijo, sino porque quiero estar con 'Alinita' un rato y yo creo que eso dignifica y oxigena la relación", añadió.

¿Jim Velásquez celoso del ex de Alina Lozano?

La actriz explicó que ahora que su hijo se quedará en Estados Unidos para estudiar en la universidad, ha tenido constante comunicación con su ex Mijail Mulkay, situación que no le gustaba a Jim, pero que habría entendido.

"No es que yo me vea con el papá de mi hijo, no, estamos hablando ahora un poquito más frecuente porque ambos estamos en la jugada con nuestro hijo. Yo siento que Jim se siente un poco excluido".

"Me dijo: ' No me gusta que estés hablando tanto con el papá de tu hijo, pero yo no puedo hacer nada, yo lo entiendo'".

Alina aseguró que con su ex solo trata cosas sobre su hijo, incluso, compartió que su esposa los ha apoyado con la traducción de los documentos que le han solicitado al joven.

El actor Mijail Mulkay y su hijo Samuel, a quien tuvo con Alina Lozano. Imagen Mijail Mulkay/Instagram

Jim Velásquez se habría negado a acompañarla

Alina lozano también reveló que invitó a su esposo a que los acompañara a Estados Unidos, pero él no habría querido por una razón.

"Yo le dije a Jim acompáñanos no hay ningún problema, pero él me dijo 'Yo te conozco y tu querrías estar sin mí'". Además, el 'influencer' también deseaba compartir tiempo con su familia en Colombia.

Alina Lozano y Jim Velásquez hablan poco

La actriz confesó que lo ama y cree que en un futuro podrán retomar su relación. Sin embargo, está consciente de que en este tiempo Jim puede enamorarse de otra persona y eligió tomar ese riesgo.

"Uno arriesga la relación con esto, eso es cierto, lo sé, no es que no me importe, claro que me importa, pero estoy siendo egoísta y estoy tomando una decisión consciente y estoy siendo egoísta con el tiempo que quiero conmigo y con mi hijo".

"También confieso que no estamos hablando mucho, eso sí no por decisión mía, eso se lo respeto a él, él está compartiendo con su familia".

Pero ventiló que mantiene comunicación constante con su suegra, por lo cual sabe que Jim "está bien".