Novio de Alina Lozano, 30 años menor que ella, le regala cirugía de rejuvenecimiento íntimo

Video Alina Lozano responde si buscará tener otro bebé con Jim Velásquez tras intento fallido a sus 55 años

Alina Lozano se someterá a un procedimiento estético que la ayudará a mejorar su vida íntima con su esposo 30 años menor.

El 11 de junio Jim Velásquez, de 24 años, le dijo a la actriz, de 55, que le regalaba un "rejuvenecimiento vaginal".

"Yo creo que hay un tabú también en este tema y se me hace muy sano que las parejas le podamos dar ese regalo a las esposas o que ellas mismas decidan hacérselo porque es un tema de salud, de estética de sentirse bien con ellas mismas", dijo el 'influencer' en un video de Instagram.

La intérprete de Doña Nidia en la telenovela 'Pedro El Escamoso' aceptó muy contenta.

"Me parece un top para las mujeres que hemos tenido partos, para las mujeres que tenemos temas con nuestro suelo pélvico, para mejorar las relaciones íntimas, para muchas cosas es salud. Soy joven, soy joven", gritó y brincó de alegría.

¿Cuándo se someterá Alina Lozano al rejuvenecimiento vaginal?

Aunque no relevaron la fecha, el procedimiento estético será en los próximos días, pues Jim Velásquez adelantó que la próxima semana compartirán todo el proceso.

"Ya tenemos la fecha para el rejuvenecimiento íntimo de Alina, así que estén muy pendientes gente, porque la otra semana les vamos a mostrar absolutamente todo el proceso", reveló Jim este 13 de junio en Instagram.

Con el sentido del humor que caracteriza a la polémica pareja, el 'influencer' hizo una promesa con la que Alina no estuvo de acuerdo.

"Y como se los prometí les vamos a compartir una foto del antes y el después", palabras de Jim que la actriz interrumpió con una bofetada.

Alina Lozano se someterá a un rejuvenecimiento vaginal. Imagen Jim Velásquez/Instagram



De acuerdo con el portal Uroginecología, el rejuvenecimiento vaginal consiste en "recupera la calidad de la mucosa que reviste la vagina, además recupera el tono muscular, permitiendo que el canal vaginal se estreche y presente nuevamente la suavidad y humedad de antes".

Alina Lozano no se sometería a una cirugía estética para rejuvenecer su rostro

A pesar de que está feliz por el rejuvenecimiento vaginal al que próximamente se someterá, no está dispuesta a hacerlo en otra parte de su cuerpo y se lo dejó muy claro a su esposo el día que él le dio la noticia sobre su regalo.

"Yo no quiero rejuvenecer, conmigo te metiste sabiendo que edad tengo yo… No me voy a volver loca haciéndome operaciones haciéndome cosas… entonces búscate una de 20. Yo me siento bien así y si no te gusto pues consíguete otra", sentenció.