Alina Lozano

Jim Velásquez revela cuántos "millones" costó el “embarazo asistido” de su esposa Alina Lozano

La actriz y el ‘influencer’ dieron a conocer la cantidad que pagaron por el procedimiento de reproducción. Hasta ahora, ellos no han detallado qué método eligieron para lograr convertirse en padres.

Por:
Dayana Alvino.
Video Alina Lozano responde a quienes le dicen “vieja ridícula” por anunciar “embarazo” con Jim Velásquez 

Alina Lozano y Jim Velásquez están dando más detalles de cómo es que lograron que la actriz quedara “embarazada” a sus 55 años.

Este 6 de abril, la actriz aseguró que su gestación sería resultado de un procedimiento médico, pues ella tiene la menopausia y de manera natural eso no es posible.

“Pero con la donación de óvulos, reproducción asistida, (y) fertilización no es solamente que sea un poquito posible, es totalmente posible y millones de mujeres en el mundo lo hacen”, sentenció en un clip de Instagram.

En un nuevo video para contestar las dudas de sus admiradores, la pareja dio a conocer cuánto pagaron por el tratamiento al que se sometieron.

¿Cuánto costó el “embarazo” de Alina Lozano?

Al inicio de la grabación, subtitulada como “¿Cuánto costó nuestro embarazo asistido?”, la estrella del melodrama ‘Pedro, El Escamoso’ indicó que no revelaría el total de dinero que cubrieron y explicó por qué.

“No lo vamos a decir. Muchas personas nos preguntan eso, pero no nos parece prudente”, aseguró Alina Lozano mientras Jim Velásquez asentaba con la cabeza.

“Pero sí les quiero decir que hay que ahorrar una platica, hay que armarse de paciencia, hay que esperar, hay que ser muy productivos para esto, reproducir primero el dinero…”, añadió.

Alina Lozano afirma estar "embarazada" de Jim Velásquez, su esposo más joven que ella.
Alina Lozano afirma estar "embarazada" de Jim Velásquez, su esposo más joven que ella.
Imagen Alina Lozano/Instagram

Antes de que su esposa terminara de hablar, el ‘influencer’ la interrumpió para gritar el monto exacto que cubrieron para acceder al método médico.

“100 millones de pesos -colombianos- (más de 26 mil dólares)”, aseveró él ante la cara de sorpresa de la famosa intérprete.

Debido a la indiscreción, Lozano regañó a Velásquez: “¿Por qué lo dijiste? Habíamos acordado que no lo íbamos a decir, por prudencia”.

Si bien se trató de defender, luego de que la que sería la futura madre de sus hijos le reprochara, el comediante optó por desaparecer tras la cámara.

En la sección de comentarios del ‘post’, internautas le expresaron su apoyo y les desearon lo mejor para que “todo salga bien en el embarazo y el parto”.

Alina Lozano defiende su próxima maternidad

En un ‘live’ de Facebook este 8 de abril, Alina Lozano replicó a una “señora” que la señaló como “irresponsable” por “tener un hijo a su edad”.

“Ella casi lloraba porque, además, (me dijo): ‘Usted es vieja, ¿cuándo se muera qué va a pasar con ese niño?’”, contó la artista.

“Todos los días nos morimos, amigos, jóvenes, niños”, sentenció la colombiana para contestarle, “la muerte es algo que está ahí gravitando sobre nosotros”.

“Se mueren todos los días mamás jóvenes, mamás que tienen que soltar a sus hijos por una enfermedad, por un accidente, por lo que sea, y sus hijos vienen a ser recibidos por su familia”, argumentó.

