Alina Lozano

Alina Lozano y Jim Velásquez muestran las pruebas que confirman no hubo embarazo

La polémica pareja colombiana compartió imágenes de la ecografía y la carta médica en donde consta que nunca hubo un bebé. Un día antes, Alina y Jim explicaron por qué las pruebas de embarazo salieron positivas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Jim Velásquez llora con Alina Lozano porque "no hay bebé": anuncian que nunca hubo embarazo

Alina Lozano y Jim Velásquez informaron la tarde del 3 de mayo que no se convertirán en padres porque el embarazo nunca se logró.

La actriz de la telenovela 'Pedro El Escamoso' explicó que las pruebas caseras y de sangre que se practicó salieron positivas a causa de un medicamento hormonal que alteró los resultados.

PUBLICIDAD

" Hay falsos positivos y el nuestro fue un caso así (…) Hay una hormona que no se le da en todos los casos a la mujer, pero que en mi caso sí fue, se llama Ovitrelle, ese medicamento específicamente sí puede alterar el resultado de las pruebas de embarazo y de sangre y eso fue lo que pasó con nosotros".

Más sobre Alina Lozano

¿Jim Velásquez fue novio de Alina Lozano cuando era menor de edad? Pone alto a rumores
1:08

¿Jim Velásquez fue novio de Alina Lozano cuando era menor de edad? Pone alto a rumores

Univision Famosos
Alina Lozano y su joven esposo toman decisión definitiva sobre su matrimonio tras separación
1:16

Alina Lozano y su joven esposo toman decisión definitiva sobre su matrimonio tras separación

Univision Famosos
¿Terminaron? Esposo de Alina Lozano comparte desconcertante mensaje tras haberse dado “un tiempo”
1:05

¿Terminaron? Esposo de Alina Lozano comparte desconcertante mensaje tras haberse dado “un tiempo”

Univision Famosos
Esposo de Alina Lozano aparece con joven mujer tras revelar si se quedará con el dinero de la actriz 
1:00

Esposo de Alina Lozano aparece con joven mujer tras revelar si se quedará con el dinero de la actriz 

Univision Famosos
¿Esposo de Alina Lozano se quedará con dinero de la actriz tras separación? Aclara repartición 
0:58

¿Esposo de Alina Lozano se quedará con dinero de la actriz tras separación? Aclara repartición 

Univision Famosos
Joven esposo de Alina Lozano no se aguanta y le manda este mensaje tras “un mes” de su separación
1:04

Joven esposo de Alina Lozano no se aguanta y le manda este mensaje tras “un mes” de su separación

Univision Famosos
Alina Lozano defiende de críticas a su joven esposo tras anunciar sorpresiva separación 
1:11

Alina Lozano defiende de críticas a su joven esposo tras anunciar sorpresiva separación 

Univision Famosos
¿Jim Velásquez celoso del ex de Alina Lozano? La actriz revela que ella le pidió "un tiempo"
3 mins

¿Jim Velásquez celoso del ex de Alina Lozano? La actriz revela que ella le pidió "un tiempo"

Univision Famosos
Alina Lozano y su esposo 30 años menor se separan tras un año de matrimonio
2 mins

Alina Lozano y su esposo 30 años menor se separan tras un año de matrimonio

Univision Famosos
Alina Lozano: de actriz de ‘Pedro El Escamoso’ a ‘influencer’ con su esposo 30 años menor
0:50

Alina Lozano: de actriz de ‘Pedro El Escamoso’ a ‘influencer’ con su esposo 30 años menor

Univision Famosos

Sin embargo, dejó claro que no perdieron el bebé, pues nunca hubo un embarazo: "En la ecografía no salió absolutamente nada, no hay bebé, no perdimos el bebé, fue algo que no se dio".

Alina y Jim comparten fotos tras saber que no serán papás

La tarde del 4 de abril, la polémica pareja colombiana publicó en redes imágenes de la ecografía y de la carta médica donde consta que la actriz no está embarazada.

"Estas fotos fueron después de salir de la ecografía transabdominal y ver que no había saco gestacional", es el mensaje que acompaña la publicación.

En las fotografías la pareja luce cabizbaja por la noticia que acababan de recibir.

Alina Lozano y Jim Velásquez muestran la ecografía.
Alina Lozano y Jim Velásquez muestran la ecografía.
Imagen Alina Lozano/Facebook

Aunque el influencer, de 24 años, no quiere darse por vencido para formar una familia con la actriz, de 55, y propuso la adopción, ella le pidió calmarse y aseveró que no volverá a someterse a un tratamiento porque es muy costoso.

"Aquí para mí se cierra esta página y es un duelo que se hace que hay que asumir. Afortunadamente le doy gracias a la vida que no perdimos un bebé, no hubo bebé", sentenció en Facebook.

Alina Lozano y Jim Velásquez muestran la carta médica.
Alina Lozano y Jim Velásquez muestran la carta médica.
Imagen Alina Lozano/Facebook
Relacionados:
Alina LozanoJim VelásquezFamosas EmbarazadasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD