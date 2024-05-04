Alina Lozano y Jim Velásquez muestran las pruebas que confirman no hubo embarazo
La polémica pareja colombiana compartió imágenes de la ecografía y la carta médica en donde consta que nunca hubo un bebé. Un día antes, Alina y Jim explicaron por qué las pruebas de embarazo salieron positivas.
Alina Lozano y Jim Velásquez informaron la tarde del 3 de mayo que no se convertirán en padres porque el embarazo nunca se logró.
La actriz de la telenovela 'Pedro El Escamoso' explicó que las pruebas caseras y de sangre que se practicó salieron positivas a causa de un medicamento hormonal que alteró los resultados.
" Hay falsos positivos y el nuestro fue un caso así (…) Hay una hormona que no se le da en todos los casos a la mujer, pero que en mi caso sí fue, se llama Ovitrelle, ese medicamento específicamente sí puede alterar el resultado de las pruebas de embarazo y de sangre y eso fue lo que pasó con nosotros".
Sin embargo, dejó claro que no perdieron el bebé, pues nunca hubo un embarazo: "En la ecografía no salió absolutamente nada, no hay bebé, no perdimos el bebé, fue algo que no se dio".
Alina y Jim comparten fotos tras saber que no serán papás
La tarde del 4 de abril, la polémica pareja colombiana publicó en redes imágenes de la ecografía y de la carta médica donde consta que la actriz no está embarazada.
"Estas fotos fueron después de salir de la ecografía transabdominal y ver que no había saco gestacional", es el mensaje que acompaña la publicación.
En las fotografías la pareja luce cabizbaja por la noticia que acababan de recibir.
Aunque el influencer, de 24 años, no quiere darse por vencido para formar una familia con la actriz, de 55, y propuso la adopción, ella le pidió calmarse y aseveró que no volverá a someterse a un tratamiento porque es muy costoso.
"Aquí para mí se cierra esta página y es un duelo que se hace que hay que asumir. Afortunadamente le doy gracias a la vida que no perdimos un bebé, no hubo bebé", sentenció en Facebook.