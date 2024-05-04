Alina Lozano y Jim Velásquez muestran las pruebas que confirman no hubo embarazo

Video Jim Velásquez llora con Alina Lozano porque "no hay bebé": anuncian que nunca hubo embarazo

Alina Lozano y Jim Velásquez informaron la tarde del 3 de mayo que no se convertirán en padres porque el embarazo nunca se logró.

La actriz de la telenovela 'Pedro El Escamoso' explicó que las pruebas caseras y de sangre que se practicó salieron positivas a causa de un medicamento hormonal que alteró los resultados.

" Hay falsos positivos y el nuestro fue un caso así (…) Hay una hormona que no se le da en todos los casos a la mujer, pero que en mi caso sí fue, se llama Ovitrelle, ese medicamento específicamente sí puede alterar el resultado de las pruebas de embarazo y de sangre y eso fue lo que pasó con nosotros".

Sin embargo, dejó claro que no perdieron el bebé, pues nunca hubo un embarazo: "En la ecografía no salió absolutamente nada, no hay bebé, no perdimos el bebé, fue algo que no se dio".

Alina y Jim comparten fotos tras saber que no serán papás

La tarde del 4 de abril, la polémica pareja colombiana publicó en redes imágenes de la ecografía y de la carta médica donde consta que la actriz no está embarazada.

"Estas fotos fueron después de salir de la ecografía transabdominal y ver que no había saco gestacional", es el mensaje que acompaña la publicación.

En las fotografías la pareja luce cabizbaja por la noticia que acababan de recibir.

Alina Lozano y Jim Velásquez muestran la ecografía. Imagen Alina Lozano/Facebook

Aunque el influencer, de 24 años, no quiere darse por vencido para formar una familia con la actriz, de 55, y propuso la adopción, ella le pidió calmarse y aseveró que no volverá a someterse a un tratamiento porque es muy costoso.

"Aquí para mí se cierra esta página y es un duelo que se hace que hay que asumir. Afortunadamente le doy gracias a la vida que no perdimos un bebé, no hubo bebé", sentenció en Facebook.