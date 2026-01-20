Jim Velásquez y Alina Lozano en Apostarías por Mí: él confiesa que sintió “miedo” de sus sentimientos por la actriz
El ‘influencer’ recordó qué fue lo que sucedió cuando se dio cuenta de que estaba comenzando a sentir algo por la actriz, quien le lleva 30 años.
Jim Velásquez compartió el temor que experimentó tras darse cuenta de que tenía sentimientos románticos por Alina Lozano, cuando aún no eran pareja.
El ‘influencer’, de 26 años, habló de cómo surgió su relación con la actriz, de 56, durante una interacción con sus compañeros del ‘reality show’ ¿Apostarías Por Mí?
Él recordó que su vínculo inició como una amistad y que, posteriormente, empezaron a trabajar juntos, creando contenido “de pareja”.
“Ella siempre fue mi amor platónico desde chiquito. Siempre la veía y me encantaba”, aseguró. “Yo nunca pensé que fuera pasar absolutamente nada”.
Jim Velásquez revela que sintió “miedo” ante sus sentimientos por Alina Lozano
Jim Velásquez relató que, tras la convivencia fingiendo ser enamorados, es que cambió su percepción de la estrella de ‘Pedro, El Escamoso’.
“Conocí a la verdadera Alina y empecé a sentir cosas, y a mí me dio mucho miedo, porque yo dije: ‘No, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Esto no está bien’”, admitió.
Ante esa aprensión, el actor colombiano tomó una radical decisión para frenar lo que sucedía en su interior.
“Me alejé de ella”, explicó. “No le dije nada y me desaparecí un mes. Pensé: ‘En este mes me voy a curar, se me va a pasar, voy a volver a mi vida común y corriente’”.
Después de enterarse de que Alina lo había reemplazado con un “modelo”, para la realización de sus videos, Jim reaccionó.
“Le mandé un mensaje: ‘Mira, Ali, yo voy a estar acá para lo que necesites. Cuando quieras hablar’, y demás”, recordó. “Me dejó en visto”.
Él señaló que, aunque ella se portó “cortante”, la invito a almorzar. Fue en esa reunión donde aprovechó para hablarle directamente.
“Te tengo que contar algo: ‘Estoy sintiendo cosas’”, relató. “Me dijo: ‘No, pues yo nunca te he visto con esos ojos’”.
La propuesta de Alina Lozano a Jim Velásquez que lo cambió todo
Si bien la primera reacción de Alina Lozano fue negativa, Jim Velásquez destapó que ella hizo la propuesta que lo cambió todo.
“Ella me dijo: ‘Pero, pues si quieres volver a trabajar conmigo… y démonos un beso’. Porque nosotros nunca nos habíamos dado un beso”, expuso.
“Se encargó de todo. Me citó en Tabio, que es un pueblo cerca donde nosotros vivimos, superbonito, para hacer el video del beso, que era muy esperado. Ella lo planeó todo”, añadió.
Velásquez señaló que Alina “tenía todo fríamente calculado”, y rentó una habitación de hotel, para que se quedaran “el fin de semana”: “Ella lo planeó absolutamente todo”.
Tras dar ese paso, su romance se formalizó y optaron por contárselo al mundo, lo que les generó “una avalancha” de críticas debido a su diferencia de edades.
