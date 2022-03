De Barbie cambió a Pamela Anderson: mujer ha gastado más de 90 mil dólares en cirugías

A principios de febrero de 2022 se estrenó la serie ‘Pam and Tommy’, que cuenta la historia de la filtración de un video íntimo de Pamela Anderson y Tommy Lee en 1995.

La actriz de ‘Guardianes de la bahía’ ha sido un ícono de belleza y sensualidad, tal vez por esto es que Marcela Iglesias quiere parecerse a ella.

De Barbie a ser como Pamela Anderson

Desde Argentina te presentamos a Marcela Iglesias, quien ha pasado gran parte de su vida en cirugías plásticas.

La modelo comenzó su fama en redes sociales al presentarse como una "Barbie Humana"; en sus transformaciones se ha gastado alrededor de 80,000 dólares, según reportó 'DailyMail' en 2022.

Explicó que su obsesión por convertirse en la muñeca más famosa del mundo comenzó cuando su mamá no le compró una durante su infancia.

Los procedimientos estéticos que ha tenido para parecerse a la actriz

Marcela, que actualmente reside en Los Ángeles, California, a sus 44 años se sometió a una nueva cirugía para lograr parecer a su ídolo, Pamela Anderson.

La mujer aumentó la talla de su busto a 34D, lo cual le generó un costo de 15,000 dólares adicionales a sus trasformaciones para ser una "Barbie", escribió el mismo medio.

Ella inspiró su transformación en la actriz de ‘Guardianes de la Bahía’ tras ver la serie ‘Pam y Tommy’, protagonizada por Lily James, pues confesó que siempre estuvo "enamorada" de ella.

"Me dije a mí misma: 'Es hora de cumplir mi fantasía, necesito tetas. Desde que era joven pensé que Pamela era la mujer más hermosa. Me enamoré de ella y de Baywatch. He estado viendo la nueva serie y me encantó el hecho de que Lily James lleva una prótesis que se parece exactamente a la réplica de las tetas de Pam. Estoy muy contenta con mi nuevo set (busto)", dijo la autonombrada ‘Reina de Hollywood’ a Jam Press (2022)



La influencer se ha sometido a diversos arreglos quirúrgicos; como aplicación de botox, aumento de glúteos, nariz, labios, pero esta sería la primera vez que se hace una intervención en el busto en la Compañía de Implantes de Silicona de Beverly Hills.

De acuerdo con una publicación realizada en su cuenta de Instagram el 8 de febrero de 2022, la operación duró alrededor de cuatro horas y corrió a cargo del cirujano plástico Dr. Ariel Ourian, quien la ayudó a pasar de una copa 34B a una 34D.

"Ambos amamos el sexo como una libertad de expresión. Creo que es muy sexy y muy abierta sobre su sexualidad y yo también", escribió Marcela en su Instagram.

Las cirugías de Marcela Iglesias

Comenzó su cambio físico al obsesionarse con la muñeca 'Barbie' que su mamá no pudo comprarle. El portal 'Daily Mail', en 2022, documentó a cuántos cambios se ha sometido la 'Reina de Hollywood'.