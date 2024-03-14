¿Alessandra Rosaldo teme encontrarse con Victoria Ruffo? Revela si irá a baby shower de José Eduardo

Video ¿Victoria Ruffo le guarda rencor a Alessandra Rosaldo? Se conocieron de una incómoda manera

José Eduardo Derbez está en la dulce espera de su primera hija junto a su novia Paola Dalay y desde que dio a conocer la noticia, la prensa comentó si la pequeña por fin logrará unir a sus famosos padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

Sobre la posible reunión con la protagonista de ‘Corona de Lágrimas’, telenovela que puedes ver en ViX, Alessandra Rosaldo fue cuestionada al respecto y detalló si acudirá al baby shower que la actriz organice para su nieta.

PUBLICIDAD

En entrevista con De Primera Mano, la vocalista de Sentidos Opuestos no aclaró sí acudirá a la fiesta que Victoria Ruffo organicé, pero sí reveló que irá a un baby shower por invitación de su hijastro, aunque desconoce si estará ahí la ex de su esposo.

“Hay un baby shower al que sí voy a asistir y que estoy invitada. Debería de haber como 15 (baby showers), obviamente le va a hacer baby shower Victoria, le vamos a hacer uno nosotros, las amigas y la familia de ella, entonces van a tener muchos. Hasta ahorita yo estoy invitada a uno y claro que voy a ir”, indicó.

Alessandra Rosaldo también reveló a Tony Stars que está segura que la hija de José Eduardo Derbez heredará los genes de su famoso abuelo y que se parecerá a ellos.

“Quién sabe (si se parecerá a Eugenio), sobre todo porque José Eduardo es idéntico a Eugenio, entonces puede ser que se parezca a todo el clan”, indicó.

Pese a que llama la atención su futuro encuentro con Victoria Ruffo, la esposa de Eugenio Derbez ha destacado que toda la familia está feliz por la próxima llegada de la bebé, quien afirmó no se llamará Alessandra.

“Fue un momento hermoso y estamos felices de recibir un angelito más en esta familia. No, no se va a llamar Alessandra”, dijo entre risas.

Así es la verdadera relación entre Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo

La relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez duró de 1992 a 1997. Tras su separación, comenzaron una serie de disputas legales por el régimen de visitas y la manutención de José Eduardo Derbez, hijo que procrearon juntos.

PUBLICIDAD

Luego de la ruptura, Ruffo encontró el amor con Omar Fayad, con quien se casó en el 2000 y fungió como figura paterna para su hijo; mientras que Eugenio Derbez contrajo nupcias con Alessandra Rosaldo en 2012.

En abril de 2020, José Eduardo Derbez conversó con Alessandra Rosaldo en su canal de YouTube y reveló cómo fue el primer encuentro entre su mamá y su madrastra.

Todo sucedió en la casa de Victoria Ruffo, cuando Alessandra entró al baño y, en ese momento, la actriz también estaba allí.