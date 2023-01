Alessandra Rosaldo conoció a los Backstreet Boys y su foto despertó la envidia del Internet

Alessandra Rosaldo inició el 2023 acaparando titulares. Por un lado, su ‘cover’ de la canción de Shakira ‘BZRP Music Sessions #53’ se volvió viral tan solo unas horas después de que lo publicó en redes sociales.

Por otro lado, mostró su apoyo incondicional a Eugenio Derbez en el estreno de su más reciente película en el Festival de Cine Sundance.

En su visita a Park City, además, la cantante aprovechó para disfrutar de unas vacaciones en la nieve con su hija, Aitana.

Después de estos momentos, fue momento de regresar a casa, no sin antes llevarse una grata sorpresa del destino: conocer a dos de sus artistas favoritos.

Alessandra Rosaldo presumió su encuentro con dos de los Backstreet Boys

El pasado 23 de enero, la cantante de Sentidos Opuestos compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a Kevin Richardson y A.J. McLean, dos de los integrantes de Backstreet Boys.

La artista de 51 años usó el pie de la foto para narrar que su encuentro se dio en un aeropuerto. Si bien no detalló cómo se les acercó, sí contó que tuvo que hacer “un esfuerzo sobrehumano para que ni ellos" ni su esposo se dieran cuenta que estaba "sudando y a punto de un infarto”.

No obstante la determinación que puso en el momento, su emoción se hizo más que evidente debido a sus “chapitas” (el hecho de que se ruborizó) y su sonrisa.

De igual manera, Alessandra Rosaldo reitero que “literal, sudaba” al momento de conocer a los Backstreet Boys.

Por supuesto, la imagen no hubiera sido posible sin su esposo, pues Eugenio Derbez fue el encargado de retratar al trío.



En la sección de los comentarios, tanto celebridades como fans expresaron su emoción por ver a tres artistas tan queridos en una sola foto, si bien, la envidia fue el sentimiento que predominó:

“Hoy conocí la envidia”, “¡Qué emoción! El sueño de todas”, “¡Tienes una suerte!”, “Lentamente… muriendo de envidia”, “¡Ya te odio por esta foto! Jajaja”, “Cómo te envidio, el sueño que me falta por cumplir”.



Además, varios de sus admiradores le propusieron hacer una colaboración musical en conjunto, con comentarios como:

“¿Los invitaste al 90s Pop? Era el momento” o "¿Cuándo el dueto?”.



Por otro lado, otros fans señalaron que la misma emoción que sintió Alessandra Rosaldo al conocer a los Backstreet Boys es la misma que ellos han experimentado al conocerla:

“¡Te entiendo perfectamente! ¡Así justo sentí cuando te conocí después de mil años!”, “¡Igual me sentí yo cuando te vi en Disney California Adventure hace un par de años!”, “¡Así me pasa cada que te veo! Nada más que yo no disimulo”, “¡Lo que me pasaba de chica cuando veía a Alessandra!”.



Cuéntanos en los comentarios, ¿ como Alessandra Rosaldo, tú también eres fan de los Backstreet Boys?, ¿te gustó verlos juntos?

