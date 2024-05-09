Alessandra Rosaldo reacciona a rumores de divorcio: Eugenio reconoció que ella “no lo soporta” a veces

Video Alessandra Rosaldo pagaba las cuentas cuando salía con sus ex, no sabía 'dejarse consentir' por Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo dijo sentirse “superfeliz y enamorada" de su marido, luego de que tomaron fuerza los rumores que apuntaban a un supuesto divorcio con Eugenio Derbez tras casi dos décadas de relación.

En entrevista con Somos Houston Magazine, la vocalista de Sentidos Opuestos fue cuestionada sobre el secreto detrás de su matrimonio, destacando que no tiene una respuesta concreta, pues no es tarea “fácil”.

PUBLICIDAD

"Me encantaría tener la respuesta, pero no la tengo, juntos llevamos ya 18 años y casados casi 12, los vamos a cumplir ahora en julio. Lo único que puedo decir es que por lo menos en mi experiencia, el matrimonio no es fácil, las relaciones humanas no son fáciles, pero en especial la relación de pareja creo que es la más compleja de todas las relaciones", mencionó en la entrevista publicada en YouTube el pasado 30 de abril.

La también actriz de 52 años reconoció que en 18 años han vivido muchos momentos difíciles como pareja, resaltando la importancia de compartir un objetivo en común, como familia, que los mantenga unidos.

"Muchas veces tu pareja sentimental es tu espejo y te pone en frente lo que no quieres ver de ti, entonces esa parte es complicada. Claro que los hemos tenido (momentos difíciles), los sobrellevamos, sabiendo que ambos seguimos teniendo el objetivo (de estar) juntos, la misma prioridad como familia", declaró.

Pese a lo retador que puede significar un matrimonio, Alessandra compartió que es el amor el que los mantiene a flote de las adversidades a las que se puedan enfrentar como pareja.

"Teniendo esa claridad de que va a ver momentos complicados o a veces no es la relación, a veces él no está bien y yo sí, o al revés, yo no estoy bien y el sí. A veces simplemente cosas pasan, pero si tienes la claridad de que aún existe un objetivo o un plan de vida y una prioridad juntos, lo demás sobre la marcha se va trabajando", expresó.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre supuesto divorcio?

Aunque fue en 2021 cuando la presentadora Martha Figueroa lanzó una desalentadora producción sobre el futuro del matrimonio de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, asegurando que supuestamente la pareja “ya no se soportaba”, las declaraciones se viralizaron hace unas semanas.

PUBLICIDAD

Ante la polémica que provocaron las antiguas declaraciones, Eugenio Derbez hizo frente a los rumores de separación durante su visita a México a principios de mayo, descartando un divorcio en puerta.

"Tenemos una maravillosa relación, hay días que Ale no me soporta, pero... todo bien. Ya me andan divorciando, pero no, seguimos muy felizmente casados", declaró.