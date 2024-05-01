“Ya no se soportan”: Eugenio Derbez habla ante rumores de divorcio con Alessandra Rosaldo

Video Eugenio Derbez aclara rumores de divorcio y recuerda por qué tuvo que testificar en el caso de Paco Stanley

Eugenio Derbez rompe el silencio ante los rumores que desde hace años apuntan a una supuesta separación con Alessandra Rosaldo tras casi 20 años de relación.

Eugenio Derbez desmiente divorcio con Alessandra

Desde hace unos días resurgieron en redes sociales las declaraciones que Martha Figueroa dio en 2021 en las que auguraba una inminente ruptura entre el comediante mexicano y la vocalista de Sentidos Opuestos.

Ante las especulaciones, el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ habló durante su reciente visita a México, desmintiendo crisis con la mamá de la menor de sus hijas, Aitana.

"Ya me andan divorciando, pero no, seguimos muy felizmente casados", se limitó a contestar en el programa ‘De primera mano’ el pasado 30 de abril.

"Estoy muy bien con Ale, lo que pasa es que estoy trabajando mucho fuera de Los Ángeles y Aitana tiene escuela en Los Ángeles, por eso ella está allá y yo acá, pero tenemos maravillosa relación. Hay días que Ale no me soporta pero todo bien", agregó en la entrevista publicada por 'delarosatv', en YouTube.

¿De dónde surgió el rumor de separación?

Fue en el programa ‘Con Permiso’ donde la comunicadora compartió su opinión basada en lo que pudo observar en la segunda temporada del reality ‘De viaje con los Derbez’.

“Es seguro, se ve que ya no se soportan, me gusta mucho la pareja que hacen, pero, ya es evidente que no se llevan bien, no se pueden ver, y te digo algo uno puede ver a Eugenio Derbez por ser muy chistoso y pues se le admira como actor y productor. Alessandra se la pasa todo el programa diciendo que Eugenio es mal marido, que es un mal padre, parece tonto, se le pasa todo el programa haciendo menos al comediante, menospreciándolo”, opinó en aquel momento.

La también presentadora del programa Hoy citó a un supuesto informante que aseguró que Alessandra supuestamente no querría regresar a su casa tras un retiro que hizo por aquellos años.

“Ella cae mal, cae “gorda” en la serie. Me contaron que un día ella anduvo en una playa mexicana haciendo un campamento de ejercicios, cuando culminó el campamento ella no tuvo ganas de regresar a casa. Hoy se los digo se van a divorciar, quizá en un año, quizá en seis meses, pero se van a divorciar”, dijo.

Sobre estas declaraciones, Alessandra Rosaldo habló también en 2021 asegurando que no tomaban los rumores de separación de forma personal porque ya estaban acostumbrados a las especulaciones.

“Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. ¡Seguimos juntos!, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, declaró en el programa ‘De primera mano’.