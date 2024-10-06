Camila Fernández

Nieta de 'Chente' Fernández reacciona así ante posible multa por error al cantar himno mexicano

Camila Fernández habló por primera vez ante los medios sobre el error que cometió al cantar el himno de su país en la pelea de Saúl 'El Canelo' Álvarez contra Edgar Berlanga en Las Vegas en septiembre pasado. De acuerdo con las leyes mexicanas, la nieta de Vicente Fernández podría enfrentar una costosa sanción por su equivocación.

Nieta de 'Chente' Fernández rompe el silencio tras error al cantar himno mexicano en pelea del 'Canelo'

Camila Fernández por fin reaccionó ante la posible y costosa multa que podría enfrentar por parte de las autoridades mexicanas tras cometer un error al cantar el himno de ese país.

Eso ocurrió el pasado 14 de septiembre cuando la nieta del fallecido Vicente Fernández se presentó antes de la pelea de box entre Saúl 'El Canelo' Álvarez y Edgar Berlanga en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Esa noche, la joven modificó una línea del himno al cantar "profanar con su planta tu tierra" en lugar de "profanar con su planta tu suelo".

Camila Fernández reacciona así ante posible multa

La hija de Alejandro Fernández fue cuestionada por primera vez por los medios respecto al error que cometió al cantar el Himno Nacional mexicano.

"Pues sí, te digo, me traicionaron los nervios y pues ahí estuvo, ahí quedó", dijo, según declaraciones presentadas en 'Venga la alegría' el pasado 2 de octubre.

"Muchas lecciones aprendí yo después de ahí, pero sí, o sea, pedí también mis disculpas ahí en Instagram para todos y todos los mexicanos", agregó.

"Ahora sí que no fue con esa intención, vaya, pero pues lo canté con todo el corazón", alegó.

Y así reaccionó cuando se le cuestionó respecto a la posible multa que podría enfrentar por la equivocación: "Este... sí, bueno. Muchas gracias", dijo sin ser clara sobre ese tema.

"El artículo 57 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional estipula que quienes alteren la letra serán acreedores a un arresto de hasta 36 horas o una multa de 250 veces el salario mínimo", destacó el diario Reforma.

A casi un mes de cometido el error por parte de Camila Fernández, las autoridades no han hecho público que se le vaya a sancionar.

De acuerdo con cifras actuales, de aplicarse alguna multa a la joven cantante de 26 años esta sería de unos 62,232 pesos mexicanos (unos 3,225 dólares).

Error le cuesta investigación

En mayo de 2021, Pablo Montero entonó el himno mexicano antes del arranque del partido de ida de la final del Torneo Guardianes 2021 entre el Cruz Azul y el Santos.

Su interpretación fue errónea ya que cambió la letra en una de las estrofas. En ese entonces, la Secretaría de Gobernación (Segob) mexicana emitió un comunicado donde aclaró que se realizarían las "acciones correspondientes" para determinar las "responsabilidades" de quienes hayan estado involucrados.

