Nieta de 'Chente' Fernández enfrentaría esta multa por error en himno mexicano: ¿iría a prisión?

Video Ángela Aguilar “la regó” y no está sola: otros artistas que se equivocaron al cantar el himno

¿Camila Fernández podría ir a prisión por error en el himno?

La noche del evento deportivo en el T-Mobile Arena, la nieta del fallecido Vicente Fernández se presentó para cantar el himno mexicano, pero mientras lo entonaba le cambió la letra a una estrofa.

Cantó "profanar con su planta tu tierra" en lugar de "profanar con su planta tu suelo". El artículo 57 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, citado por el diario Reforma, estipula que "quienes alteren la letra serán acreedores a un arresto de hasta 36 horas o una multa de 250 veces el salario mínimo".

De acuerdo con cifras actuales, de aplicarse alguna sanción económica a la joven cantante de 26 años esta sería de unos 62,232 pesos mexicanos (unos 3,225 dólares).

Tanto la multa económica como un posible arresto se aplica "en caso donde la infracción se comete con fines de lucro", se aclaró en Despierta América este lunes 16 de septiembre.

Es decir, el incumplimiento a la ley se comete cuando sucede "en un evento público en el cual se está cobrando" dinero por entradas, se mencionó en el matutino.

La Secretaría de Gobernación (Segob) mexicana no dio a conocer de manera inmediata si aplicará estas u otras sanciones a la hija de Alejandro Fernández.

La hija de 'El Potrillo' no hizo comentarios al respecto ni tampoco sobre el error que cometió al entonar el himno de su país.

Camila Fernández no hizo comentarios inmediatos tras su error al cantar el himno, pero sí compartió su emoción de cantarlo antes de la pelea de 'El Canelo'. Imagen Camila Fernández/Instagram

La vez que Pablo Montero enfrentó "acciones"

En los últimos años han sido varios los artistas que han cometido errores al cantar el himno mexicano en algún evento público.

Sin embargo, uno en donde la Segob sí se manifestó al respecto fue en mayo de 2021 cuando Pablo Montero lo cantó antes del arranque del partido de ida de la final del Torneo Guardianes 2021 entre el Cruz Azul y el Santos.

