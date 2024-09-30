Nieta de Alejandro Fernández es operada por padecimiento con el que nació: lo que se sabe

Video Alejandro Fernández 'muere de amor' al ver a su nieta de 7 meses cabalgando con mucho estilo

Mía, la segunda nieta de Alejandro Fernández, fue operada por padecimiento con el que nació. La pequeña de solo 2 años tenía una hernia inguinal.

Este lunes 30 de septiembre, Alex Fernández le dedicó un amoroso mensajea su primogénita, quien a su corta edad ha demostrado ser una guerrera.

“Mía, mi amor, no hay palabras suficientes para describir lo orgulloso que estoy de ti. Eres mi guerrera, mi princesa y mi motor en la vida. A pesar de lo pequeña que eres, has demostrado una valentía que me asombra y me llena de admiración. ¡Tu sonrisa y tu fuerza me inspiran cada día más!”, resaltó.

El hijo de Alejandro Fernández acompañó su publicación de dos fotografías de la pequeña en el interior del hospital, donde fue atendida por una hernia en la ingle.

“Hoy quiero contarles que Mía fue operada de una hernia en la ingle que tenía de nacimiento. Gracias a Dios, todo salió muy bien, y ahora está recuperándose como la campeona que es”, señaló.

Mía nació con una hernia en la ingle, así lo dio a conocer su papá, Alex Fernández. Imagen Alex Fernández / Instagram



“Quiero agradecerles de corazón por todos los buenos deseos y el apoyo que nos han dado. Nos sentimos muy bendecidos por tener tanta gente linda a nuestro alrededor. ¡Mía está perfecta y llena de energía!”, celebró.

La reacción de ‘El Potrillo’ ante la operación de su nieta

Entre los comentarios que generó la publicación de Alex Fernández sobresalió la reacción de Alejandro Fernández, quien celebró en Instagram que su “angelito ya estaba mejor”.

“Mi angelito hermoso, qué bueno que ya está mejor, mándale muchos besos a mi bebé. Las amoooo”, expresó sin dar más detalles.

Mía es la segunda nieta de ‘El Potrillo. La pequeña nació el 17 de marzo en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con la revista ¡HOLA!, la menor llegó al mundo con un peso de 6.94 libras y midiendo 48 centímetros.

¿Qué es una hernia inguinal?

Según información de Mayo Clinic, una hernia en la ingle o inguinal ocurre cuando una porción de tejido, como una parte del intestino, empuja hacia afuera a través de un lugar debilitado en los músculos abdominales.