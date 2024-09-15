Nieta de 'Chente' Fernández cambia letra a himno mexicano en pelea del 'Canelo': así fue el error
Camila Fernández, una de las hijas de Alejandro Fernández y nieta del fallecido Vicente Fernández, ha acaparado titulares en las últimas horas por el error que cometió al cantar el Himno Nacional Mexicano antes de la pelea de Saúl 'El Canelo' Álvarez contra Edgar Berlanga en Las Vegas la noche de este 14 de septiembre.
Este sábado 14 de septiembre, la cantante Camila Fernández, una de las hijas de Alejandro Fernández, se volvió viral tras cometer un error al interpretar el Himno Nacional Mexicano.
Esto sucedió antes de la pelea de box entre Saúl 'El Canelo' Álvarez y Edgar Berlanga en el T-Mobile Arena de Las Vegas.
¿Qué le pasó a Camila Fernández durante el himno?
De acuerdo con reseñas de varios medios como Reforma y Milenio Televisión, la joven artista modificó una línea del himno, lo que la convirtió en tendencia en redes sociales antes de que el boxeador tapatío subiera al ring para defender sus títulos de peso supermediano.
La hija de 'El Potrillo' cantó "profanar con su planta tu tierra" en lugar de "profanar con su planta tu suelo", lo que provocó algunos abucheos de parte de los asistentes, en su mayoría mexicanos.
No está claro si la cantante de 26 años sería multada por dicho error, "ya que el artículo 57 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional se estipula que quienes alteren la letra serán acreedores a un arresto de hasta 36 horas o una multa de 250 veces el salario mínimo", destacó el diario Reforma a horas de la noche de este 14 de septiembre.
La también nieta del fallecido Vicente Fernández no hizo comentarios inmediatos en sus redes sociales tras el error que cometió.
Sin embargo, sí compartió su emoción por cantar previo al evento y felicitó al 'Canelo', quien salió avante tras la pelea.
Los artistas que se han equivocado con el himno
Uno de los errores más recordados fue el que cometió Jorge 'Coque' Muñiz en 1989 cuando olvidó parte de la letra del himno mexicano al interpretarlo antes de una pelea de box entre Jorge 'El Maromero' Páez y el argentino José Mario López, en la Monumental Plaza de Toros México, en la Ciudad de México.
Ana Bárbara ha cometido tres errores con el himno en distintos eventos al cambiar palabras o partes de la letra: en 2012 lo hizo en la pelea entre Juan Manuel Márquez y Manny Paquiao.
Luego, en la final de la Liga MX entre Cruz Azul y América del Apertura 2018 y en noviembre de 2019 cuando lo cantó en el juego de la de la NFL entre Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers.
En mayo de 2021, Pablo Montero entonó el himno antes del arranque del partido de ida de la final del Torneo Guardianes 2021 entre el Cruz Azul y el Santos.
Su interpretación fue errónea ya que cambió la letra en una de las estrofas. En ese entonces, la Secretaría de Gobernación (Segob) de ese país emitió un comunicado donde aclaró que se realizarían las "acciones correspondientes" para determinar las "responsabilidades" de quienes hayan estado involucrados.
También en mayo de 2021, Ángela Aguilar fue criticada por su "lenta" interpretación del himno en la pelea del 'Canelo' Álvarez contra el británico Billy Joe Saunders en el estadio AT&T Stadium en Dallas, Texas.
La Segob dijo entonces que ella "no contravino" ninguna ley por presunta "alteración en la letra".