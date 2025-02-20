Alejandra Capetillo presume la original invitación para su boda: Mezcla la cultura mexicana y libanesa

Video Esta es la lujosa hacienda en donde la hija de Biby Gaytán y su prometido se casarán

Alejandra Capetillo, hija de los actores Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, está en la etapa final de los preparativos para su boda con Nader Shoueiry. A pocos meses del gran día, sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo es la invitación para su enlace matrimonial.

Alejandra Capetillo comparte detalles de su próxima boda

En su cuenta de Instagram, la influencer compartió con emoción que la invitación es digital y representa la unión de dos culturas: la mexicana y la libanesa. Este concepto ha sido clave en la organización de la boda, ya que su prometido, Nader, es originario de Líbano.

El diseño de la invitación es minimalista y presenta primero a Alejandra y su novio ilustrados como caricaturas. En la imagen, ella luce una corona de flores y él un sombrero fez, tradicional de su país. Un aspecto destacado es que la invitación está disponible en español e inglés, considerando que asistirán invitados de distintas nacionalidades.

Alejandra también reveló detalles importantes sobre la celebración. Al desplegar la información de la invitación, confirmó que la boda tendrá lugar en la hacienda Zotoluca, ubicada en Hidalgo, México, la cual está ilustrada en el diseño.

Mostró un reloj con la cuenta regresiva para su boda, que se celebrará el 24 de mayo, además de fotos junto a su prometido y un itinerario con los momentos clave de la ceremonia y la recepción.

Imagen Alejandra Capetillo / Instagram

¿Alejandra Capetillo no tiene miedo a ser opacada el dia de su boda por las invitadas?

En otra sección, la influencer detalló el código de vestimenta para los asistentes. Al compartir ejemplos de vestidos para mujeres, enfatizó que no importa el corte o el color, solo desea que luzcan espectaculares, incluso mencionó que no le molestaría ser opacada. Para los hombres, indicó que deberán usar esmoquin con corbata o moño.

"Yo quería que las mujeres fueran fabulosas. ¿Quieres opacar a la novia? opacala, me da igual"



También incluyó recomendaciones de hospedaje, restaurantes, transporte y turismo para los invitados extranjeros, con el objetivo de que puedan conocer mejor la zona donde se llevará a cabo la boda.

La noticia generó gran entusiasmo en redes sociales, y los seguidores expresaron tanto sus deseos de asistir la boda como felicidad por ella, destacando que su historia de amor parece sacada de un cuento de hadas.

Finalmente, Alejandra aseguró que sus fans podrán ser partícipes de su boda. Aunque no dio más detalles, se especula que podría realizar una transmisión en vivo para compartir este momento especial.