Hija de Eugenio y Alessandra ya tiene 8 años: la evolución de Aitana de bebé a intrépida niña

Si bien Eugenio Derbez ya se había estrenado en la paternidad años atrás, para Alessandra Rosaldo, se trató de su primera y única hija.

En el cumpleaños 8 de Aitana Derbez, recordamos cómo ha crecido.

Alessandra Rosaldo reveló cómo fue el nacimiento de su hija con Eugenio Derbez

Fue en mayo del 2020, casi 6 años después de la llegada de Aitana, que la ex vocalista de Sentidos Opuestos reveló cómo fue su experiencia al dar a luz.

En una videollamada con sus excompañeras del programa ‘Netas Divinas’ confesó que su labor de parto duró alrededor de 26 horas, tiempo en el que su doula no se separó de su lado.



Presente también estuvo Eugenio Derbez, quien se encargó de documentar todo el proceso con 3 cámaras para no perder ni un momento.

Al contrario de como se suele mostrar en las series y películas, Alessandra Rosaldo vivió un “nivel de relajación profundísimo” al dar a luz, ya que previamente había aprendido una técnica de respiración que prácticamente la llevó a un estado de hipnosis.

Eugenio Derbez ha sido un padre diferente para Aitana que para el resto de sus hijos

En abril pasado, el creador de ‘La Familia P. Luche’ (que puedes ver gratis en ViX) comentó a Jorge Ramos en una emisión de Algo Personal:

“Cuando nacieron (mis primeros hijos), estaba yo muy joven y siento que no les di y les quedé a deber y ahora que nació Aitana, me doy cuenta cuántos errores cometí. (...) Con mis pobres hijos no fui el papá que creo que ahora soy”.



Según comentó en aquella ocasión, con Aitana busca estar mucho más presente en su vida, además de mantenerla unida a sus hermanos.

Alessandra Rosaldo presume en redes sociales las aventuras de su hija Aitana

Desde una corta edad, la menor de los Derbez ha demostrado tener un espíritu de aventura. Para empezar, ha acompañado a sus papás a múltiples viajes, siendo los más destacados los que hicieron en su reality show.



Además, a sus 8 años, Aitana ya practica bicicleta de montaña, se une en algunas ocasiones a los entrenamientos de su mamá y no duda en escalar en los juegos del parque.

¿Aitana seguirá los pasos de su familia como artista?

Aunque aún es muy temprano para determinar su futuro, algunos miembros de la famosa familia ya han expresado a qué les gustaría que se dedicara la menor.



En febrero del 2022, durante una conversación en ‘Pinky Promise’, José Eduardo consideró que “le conviene” una carrera “normal, que sí deje”, mientras que para Vadhir opinó que quizá se interese en el mundo de la música por influencia de su mamá.