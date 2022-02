Aislinn Derbez compartió una reflexión después de superar el covid: fue "un jalón de orejas"

Aislinn Derbez pasó por muchos cambios en 2021, pues además de separarse de Mauricio Ochmann, también se enfrentó a las críticas por encontrar de nuevo el amor meses después de su separarción.

Sin darles mucha importancia, la actriz se ha mantenido enfocada en su familia, hija y su carrera. Además, su salud no se había visto afectada hasta que reveló en redes sociales que en Año Nuevo se había contagiado de covid-19.

Aislinn pensó en su vida mientras se recuperaba

Mediante una serie de fotografías, la participante de 'La Casa de las Flores' confirmó que se enfermó y si bien no tuvo complicaciones su recuperación en casa, le ayudó a reflexionar diversas cuestiones.

"Igual que a muchos en esta racha tan contagiosa, hace un mes (en año nuevo) nos dio el bicho… me tumbó durante 2 semanas física y emocionalmente y me hizo cuestionarme muchas cosas…"



En compañia de las imágenes, Aislinn escribió un largo texto donde explicó que su ritmo de vida en 2021 fue muy acelerado, además reconocío que trato de ser la mujer "perfecta" en diversos aspectos, lo cual no salió cómo esperaba.

"Mi 2021 estuvo lleno de experiencias increíbles, aunque también lo viví a un ritmo demasiado rápido para mí, en una vorágine de prisas y adrenalina. Con la mente más activa y ambiciosa que nunca, trabajé y no paré de “hacer” y me creí superwoman: queriendo ser la actriz, empresaria, mujer, novia y mamá perfecta desde esa necesidad de reconocimiento que ya todos conocemos bien..."



La hija de Eugenio Derbez añadió que para ella, "El 2022 llegó con un jalón de orejas de esos necesarios", pues así fue capaz de pensar con cuidado cuál es el ritmo de vida que quería llevar en su día a día.

"Para lograr más hay que hacer más y hay que partirse la madre para todo son cosas que estamos acostumbrados a escuchar, pero eso de “hacer”por encima de todo (incluso por encima de mí misma) a mí no me funciona, sólo me frustra y me agota; por eso he aprendido a irme hacia dentro. Entre más resuelvo cosas dentro de mí, más las cosas resultan afuera sin tanto sacrificio. Curiosamente los momentos donde más satisfacción he sentido casi siempre llegan cuando paro, me rindo y vuelvo a mí".



A la par esclareció que su hija Kai, estuvo a su lado y no sufrió de los efectos del covid-19, pues no tuvo ningun síntoma y se mostro tan activa como siempre.

La actriz se volvió una inspiración

Además de las fotografías de su aislamineto, Aislinn mostró cómo convivió siempre con su hija con una mascarilla puesta y además de jugar en el trampolín, también tuvieron lecciones de piano.

Para finalizar su mensaje se empatizó con las víctimas de covid y mandó "mucho amor y paciencia" para todo aquel que estuviera pasando por dicha enfermedad.

Su publicación en Instagram se llenó de comentarios de sus amigas famosas como Angelique Boyer, Michelle Renaud o la cantante Joy, quienes le desearon que pronto se encuentre y vuelva a sentir su ánimo al cien por ciento.