Aislinn Derbez le dice adiós a su clásico cabello negro y estrena look: así se ve ahora

Aislinn Derbez sorprendió al renovar su imagen despidiéndose de la icónica melena oscura que la ha caracterizado durante años.

La hija de Eugenio Derbez compartió mediante Instagram cómo se ve ahora, luego de ponerse en las manos de un profesional.

Aislinn Derbez renueva su ‘look’: así luce

Fue la tarde de este 31 de marzo que la protagonista de ‘A La Mala’, que puedes ver aquí en ViX, mostró en la red social que refrescó su aspecto.

“Miren nada más este cambiazo de ‘look’ que me hizo mi adorado Ernesto Vargas”, escribió sobre una fotografía propia.

La imagen la compartió en primer lugar el ‘hair artist’, señalando que Aislinn Derbez le dijo “adiós” al “cabello negro”.

En la instantánea se puede ver que a la también modelo le tiñeron el pelo de un color café cobrizo, aunque conservó su distintivo largo.

Aislinn Derbez se despidió de su cabello negro y así se ve ahora. Imagen Aislinn Derbez/Instagram

Al momento, se desconoce cómo reaccionó su famosa familia a esta transformación y el motivo por el que ella decidió hacérsela.

Aislinn Derbez pretendía aceptar sus canas

En septiembre del año pasado, Aislinn Derbez se sinceró acerca de lo complicado que le estaba resultando el mantenimiento de su cabellera.

“Con tantas canas que me salen, voy a tener que dejar el negro atrás y poco a poco empezar a dejar que se asomen de vez en cuando”, confesó en la plataforma digital.

“Esto de vivir esclavizada a los tintes ya no está padre, chavos”, aseguró la popular mamá de Kailani, a quien procreó con Mauricio Ochmann.

La empresaria evidenció que ya había comenzado el proceso para dejar su melena más al natural, por lo que se notaba la diferencia.

“Y para botar el negro, el pelo salió de muchos colores, pero me encantó”, admitió al respecto para concluir el tema.