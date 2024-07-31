Tras anunciar que su familia crece, Aislinn Derbez aparece con bebé en brazos
La actriz compartió varias fotografías junto a Tessa, hija de José Eduardo Derbez, que la hizo debutar como tía. “Es una delicia eso de tenerla pegada unas horas”, escribió.
Aislinn Derbez se dejó ver con un bebé en brazos poco después de revelar la llegada de un nuevo integrante a su familia.
La actriz compartió en su cuenta de Instagram sus primeras fotografías junto a Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, que con su nacimiento marcó su debut como tía.
“Tessa me hizo tía por primera vez en mi vida”, escribió la intérprete de 38 años la tarde del 30 de julio.
El encuentro entre Kailani y su prima Tessa
Aislinn Derbez, además de pedir consejos para tías primerizas en su publicación, expresó su emoción por tener a Tessa entre sus brazos, quien también posó de lo más tranquila con su prima Kailani.
“Es una delicia eso de tenerla pegada unas horas y después poder regresársela a sus papás. Recibo sus mejores consejos para tías primerizas en los comments gracias”, agregó.
En las fotografías se puede observar a su pequeña hija cargando de lo más contenta a la recién nacida, quien probablemente llegó para convertirse en su mejor compañera de juegos.
Aislinn Derbez será tía por partida doble este 2024
Además de su debut como tía con Tessa, quien llegó al mundo el 30 de junio en la Ciudad de México, la actriz será testigo de la llegada al mundo de su primer sobrino varón, quien será fruto del matrimonio de su hermana Mich Aguilera con Sergi Carrasco.
La hermana de Aislinn Derbez se encuentra en su quinto mes de gestación y a través de sus redes sociales ha ido compartiendo detalles de su primer embarazo.
“QUIERO LLORAR TODO EL TIEMPO. De lo bonito, de lo sutil, de lo profundo, de la novela, del coraje, de la ternura, de la risa, de lo movida, de los duelos, de los cambios, de mi cuerpo, de mis jeans que no cierran, de mi piel seca, de sentirme rebasada, de sentirme culpable por no estar glowing y flowing como hada campante, de la paciencia que me tiene Sergi y la impaciencia que yo le tengo al mundo. De los fregados procesos. De que los procesos solo te atraviesan y no te preguntan si tienes inconvenientes o si tenias planes el fin”, explicó Mich en Instagram el 7 de mayo.