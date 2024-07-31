Tras anunciar que su familia crece, Aislinn Derbez aparece con bebé en brazos

Video Aislinn Derbez llora con Mauricio Ochmann tras su reencuentro en España: esto pasó

Aislinn Derbez se dejó ver con un bebé en brazos poco después de revelar la llegada de un nuevo integrante a su familia.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram sus primeras fotografías junto a Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, que con su nacimiento marcó su debut como tía.

“Tessa me hizo tía por primera vez en mi vida”, escribió la intérprete de 38 años la tarde del 30 de julio.

Aislinn Derbez con Tessa entre sus brazos. Imagen Aislinn Derbez / Instagram

El encuentro entre Kailani y su prima Tessa

Aislinn Derbez, además de pedir consejos para tías primerizas en su publicación, expresó su emoción por tener a Tessa entre sus brazos, quien también posó de lo más tranquila con su prima Kailani.

“Es una delicia eso de tenerla pegada unas horas y después poder regresársela a sus papás. Recibo sus mejores consejos para tías primerizas en los comments gracias”, agregó.

Kailani con su prima Tessa. Imagen Aislinn Derbez / Instagram



En las fotografías se puede observar a su pequeña hija cargando de lo más contenta a la recién nacida, quien probablemente llegó para convertirse en su mejor compañera de juegos.

Aislinn Derbez será tía por partida doble este 2024

Además de su debut como tía con Tessa, quien llegó al mundo el 30 de junio en la Ciudad de México, la actriz será testigo de la llegada al mundo de su primer sobrino varón, quien será fruto del matrimonio de su hermana Mich Aguilera con Sergi Carrasco.

La hermana de Aislinn Derbez se encuentra en su quinto mes de gestación y a través de sus redes sociales ha ido compartiendo detalles de su primer embarazo.