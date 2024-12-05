Aislinn Derbez aparece con bebé en brazos: así presumió la llegada de nuevo integrante
Thiago es el nombre del nuevo bebé que llegó a la familia de la actriz, quien por primera vez se dejó ver con el pequeño en brazos mientras tomaba un “baño de sol”.
Aislinn Derbez presumió el nacimiento del nuevo integrante de su familia. La actriz se dejó ver por primera vez con el bebé en brazos en una de sus publicaciones de Instagram.
El pasado 18 de noviembre, la intérprete de 38 años se convirtió en tía por segunda ocasión con el nacimiento de Thiago, quien en realidad es hijo de su media hermana Mich Aguilera.
“La vida últimamente…”, escribió la hija de Eugenio Derbez al pie de una imagen en la que apareace con el pequeño sobre su pecho este 5 de diciembre.
“Baño de sol al sobrino”, agregó en su publicación.
“Mich Aguilera no ha dormido”, indicó en una más de sus instantáneas. Mientras que en dos posteos más reveló que estuvo acompañando a su hermana durante su trabajo de parto.
Sobre este tema, precisó: “Un momento sagrado” y “De mis días favoritos en mi vida”.
Por último, Aislinn Derbez también compartió algunos momentos junto a sus hermanos José Eduardo y Vadhir Derbez durante su estancia en la Ciudad de México y ventiló la gran química que hay entre hija Kailani y Tessa, su otra sobrina.
Un nuevo bebé llegó a la familia de Aislinn Derbez
Michelle Aguilera debutó en la maternidad el 18 de noviembre. El pequeño Thiago es fruto del matrimonio que formó con Sergi Carrasco.
La noche del 24 de noviembre, la actriz de doblaje se declaró en estado de “shock” tras el nacimiento de su bebé, ya que, según contó, una montaña rusa de emociones la inundó cuando le colocaron al recién nacido entre sus brazos.
“Cuando me dijeron ‘estira las manos’ para recibir a una ratita morada todavía conectada vía cordón a una placenta todavía vivo dentro de mí, no sentí felicidad instantánea de película… Sentí shock”, expresó.
“Shock de la gracia con la que todo fluyó. Shock del milagro y la magia de que estaba cargando al bebé que creamos de la nada. Shock del esfuerzo físico y emocional que acababa de tener lugar (y que se venía viviendo desde 9 meses antes). Shock de lo sostenida y acompañada que me sentí”, sentenció.