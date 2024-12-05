Aislinn Derbez aparece con bebé en brazos: así presumió la llegada de nuevo integrante

Video Un nuevo bebé llega a la familia de Aislinn Derbez: primeras imágenes

Aislinn Derbez presumió el nacimiento del nuevo integrante de su familia. La actriz se dejó ver por primera vez con el bebé en brazos en una de sus publicaciones de Instagram.

El pasado 18 de noviembre, la intérprete de 38 años se convirtió en tía por segunda ocasión con el nacimiento de Thiago, quien en realidad es hijo de su media hermana Mich Aguilera.

“La vida últimamente…”, escribió la hija de Eugenio Derbez al pie de una imagen en la que apareace con el pequeño sobre su pecho este 5 de diciembre.

Aislinn Derbez cargando a su sobrino Thiago. Imagen Aislinn Derbez / Instagram



“Baño de sol al sobrino”, agregó en su publicación.

“Mich Aguilera no ha dormido”, indicó en una más de sus instantáneas. Mientras que en dos posteos más reveló que estuvo acompañando a su hermana durante su trabajo de parto.

Sobre este tema, precisó: “Un momento sagrado” y “De mis días favoritos en mi vida”.

La actriz se convirtió en tía por segunda ocasión con el nacimiento de Thiago. Imagen Aislinn Derbez / Instagram



Por último, Aislinn Derbez también compartió algunos momentos junto a sus hermanos José Eduardo y Vadhir Derbez durante su estancia en la Ciudad de México y ventiló la gran química que hay entre hija Kailani y Tessa, su otra sobrina.

Un nuevo bebé llegó a la familia de Aislinn Derbez

Michelle Aguilera debutó en la maternidad el 18 de noviembre. El pequeño Thiago es fruto del matrimonio que formó con Sergi Carrasco.

La noche del 24 de noviembre, la actriz de doblaje se declaró en estado de “shock” tras el nacimiento de su bebé, ya que, según contó, una montaña rusa de emociones la inundó cuando le colocaron al recién nacido entre sus brazos.

“Cuando me dijeron ‘estira las manos’ para recibir a una ratita morada todavía conectada vía cordón a una placenta todavía vivo dentro de mí, no sentí felicidad instantánea de película… Sentí shock”, expresó.