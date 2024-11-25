Familia de Aislinn Derbez crece: anuncian el nacimiento de nuevo bebé

Video Aislinn Derbez queda “traumada” por el bótox: esto le pasó al ponérselo en la cara

La familia de Aislinn Derbez vuelve a crecer con el nacimiento de un nuevo bebé. La noche del 24 de noviembre se dio a conocer que Mich Aguilera, hermana de la actriz se había convertido en madre de un niño de nombre Thiago.

La hermana menor de la intérprete compartió en Instagram las primeras fotografías de su bebé, quien es fruto de su matrimonio con Sergi Carrasco.

“Dime que diste a luz sin decirme que diste a luz”, escribió la actriz de doblaje anunciando el nacimiento de su primer hijo.

Mich Aguilera explicó que fue el 18 de noviembre cuando su bebé llegó al mundo, señalando que su alumbramiento había sido una montaña rusa de emociones.

“Cuando me dijeron ‘estira las manos’ para recibir a una ratita morada todavía conectada vía cordón a una placenta todavía vivo dentro de mí, no sentí felicidad instantánea de película… Sentí shock”, expresó.

Así anunció la hermana de Aislinn Derbez el nacimiento de su hijo. Imagen Mich Aguilera / Instagram



“Shock de la gracia con la que todo fluyó. Shock del milagro y la magia de que estaba cargando al bebé que creamos de la nada. Shock del esfuerzo físico y emocional que acababa de tener lugar (y que se venía viviendo desde 9 meses antes). Shock de lo sostenida y acompañada que me sentí”, continuó.

La también locutora resaltó el apoyo que significó la presencia de Aislinn Derbez durante su trabajo de parto, ya que, tanto su hermana como su esposo y equipo médico, hicieron que el miedo no se apoderara de ella durante las contracciones.

“Shock de que cada segundo alguien del dream team de: ginecólogos, anestesiólogo, mi doula, mi hermana @aislinnderbez o el papá de mi bebé @sergicg94 me sostuvieron en cada contracción, me dieron la mano, me explicaron todo a detalle, me echaron porras y no me dejaron salirme de un lugar feliz mental donde el miedo ni siquiera cabía… (@chiaraaguilera gracias por cuidar a Blu mientras todo esto sucedía)”, destacó.

Aislinn Derbez estuvo al lado de su hermana durante su trabajo de parto. Imagen Mich Aguilera / Instagram



“Objetivamente: Parir a Thiago ha sido el honor más grande que he tenido en la vida. Y donde usualmente minimizaría mi esfuerzo y me apocaría y diría ‘ay no fue nada’, acá sí dejé todo. Lo di todo en cada segundo del viaje… Y no podría estar más orgullosa de la maravilla que es mi cuerpo y lo que fue capaz de crear y traer a este mundo”, puntualizó Mich Aguilera, dándole gracias también a su esposo por la “familia que siempre” soñó y que están creando.