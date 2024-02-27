Briggitte Bozzo

Protagonistas infantiles de ‘Abismo de pasión’ se reencuentran 12 años después: así lucen

Los actores infantiles crecieron mucho y muy probablemente no los vas a reconocer.

La telenovela 'Abismo de pasión', que puedes ver en exclusiva por ViX, se estrenó en 2012 y fue estelarizada por Angelique Boyer, David Zepeda y Mark Tacher.

La primera etapa del melodrama contó con tres protagonistas infantiles que se robaron el corazón del público: Briggitte Bozzo, Robin Vega y Diego Velázquez, quienes dieron vida a los personajes de 'Elisa', 'Damián' y 'Gael' respectivamente.

A 12 años del estreno de la telenovela, los jóvenes se reencontraron, hecho que presumieron en redes sociales, causando revuelo entre sus seguidores por cómo lucen.

Elenco infantil de ‘Abismo de pasión’ impacta al lucir así a 12 años del estreno

La encargada de mostrar la reunión fue Brigitte Bozzo, quien a través de su cuenta oficial de Instagram compartió una grabación de escasos segundos de duración, en la que mostró que se reunió con Robin Vega.

‘Elisa’ y ‘Damián’ de ‘Abismo de pasión’ protagonizaron un video, en el que mostraron su radical transformación a 12 años de haber formado parte de la telenovela.

A la par que realizaron un divertido baile, Briggitte Bozzo y Robin Vega dejaron claro que hasta la fecha sostienen una gran amistad; el único que hizo falta fue Velázquez, quien a diferencia de sus excompañeros se mantiene alejado de la opinión pública.

Los exactores infantiles fueron aplaudidos en la red social por continuar con su amistad. Además, sorprendieron por lo grandes y guapos que lucen ahora.

¿Qué fue de los protagonistas infantiles de ‘Abismo de pasión’?

Brigitte Bozzo, quien dio vida a ‘Elisa’ personaje de Angelique Boyer, tenía tan sólo 10 años cuando formó parte del proyecto.

La hoy actriz de 22 años siguió en el ambiente artístico y formó parte de telenovelas como ‘Like La Leyenda’, ‘Quiero amarte’, ‘El vuelo de la victoria’ y del programa ‘Como dice el dicho’.

Bozzo también incursionó en los reality shows al unirse al elenco de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, teniendo como pareja a Luja.

Por su parte, Robin Vega contaba con 11 años cuando interpretó a ‘Damián’, papel de David Zepeda, y también continuó con su carrera de actor.

El joven de 23 años también se abrió paso en el modelaje, hecho que confirma en su cuenta oficial de Instagram, donde también hace referencia a su canal de YouTube.

Diego Velázquez fue ‘Gael’, personaje de Mark Tacher en ‘Abismo de pasión’ y con 12 años cautivó con su interpretación.

Formó parte de otros melodramas y de programas unitarios como ‘La rosa de Guadalupe’, pero desde hace algunos años se alejó de la actuación.

