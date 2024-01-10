Adamari López canta tema de Luis Fonsi y acepta que con él vivió una "etapa espectacular"

Video Adamari López ya dejó en el pasado a Luis Fonsi y así lo demostró

Adamari López y Luis Fonsi estuvieron casados de 2006 a 2010, año en que anunciaron su separación en medio de rumores de infidelidad por parte del cantante.

A casi 14 años de su ruptura amorosa, la conductora causó revuelo al aparecer en Despierta América cantando el tema ‘No me doy por vencido’, el cual se especuló por años se lo dedicó Fonsi a López durante su matrimonio y mientras ella enfrentaba una batalla contra el cáncer de mama.

Tras interpretar parte de la canción, Adamari López habló sobre dicha etapa de su vida e, incluso se refirió a su matrimonio con el cantante, quien desde 2014 está casado con Águeda López y tiene dos hijos.

Adamari López asegura que fue feliz junto a Luis Fonsi

La presentadora, quien tras su divorcio reencontró el amor con Toni Costa y tuvo a su hija Alaïa, destacó que cada etapa de su vida “ha sido linda” y le agradeció a su exesposo el haber estado con ella en los años que luchó contra el cáncer.

“No me canso y no me rindo, y sigo hacia adelante y tengo nuevas ilusiones y ese destino me ha traído cosas maravillosas. Cada una de las etapas de mi vida ha sido linda, esa fue una etapa espectacular que me llenó de ilusiones, que me ayudó a salir adelante también en el momento en que enfrenté la enfermedad, y a quien le agradezco y le agradeceré el haber estado conmigo ahí”, precisó.

A pesar de que reconoció el papel que jugó Luis Fonsi en su vida, Adamari López destacó que también tuvo desilusiones y sufrimiento.

“También fue una etapa después de mucho dolor que afortunadamente también superé”, comentó.

La presentadora, de 52 años, siguió hablando de la canción de su exesposo y admitió que es un hermoso tema, el cual busca alentar a la gente a buscar nuevas ilusiones.