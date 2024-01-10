Adamari López canta tema de Luis Fonsi y acepta que con él vivió una "etapa espectacular"
La presentadora del show ¿Quién Caerá?, que puedes ver de lunes a viernes a las 7P/6C por UNIMÁS, habló de cómo fue el tiempo que pasó con su ex y de su ruptura.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Adamari López y Luis Fonsi estuvieron casados de 2006 a 2010, año en que anunciaron su separación en medio de rumores de infidelidad por parte del cantante.
A casi 14 años de su ruptura amorosa, la conductora causó revuelo al aparecer en Despierta América cantando el tema ‘No me doy por vencido’, el cual se especuló por años se lo dedicó Fonsi a López durante su matrimonio y mientras ella enfrentaba una batalla contra el cáncer de mama.
Tras interpretar parte de la canción, Adamari López habló sobre dicha etapa de su vida e, incluso se refirió a su matrimonio con el cantante, quien desde 2014 está casado con Águeda López y tiene dos hijos.
Adamari López asegura que fue feliz junto a Luis Fonsi
La presentadora, quien tras su divorcio reencontró el amor con Toni Costa y tuvo a su hija Alaïa, destacó que cada etapa de su vida “ha sido linda” y le agradeció a su exesposo el haber estado con ella en los años que luchó contra el cáncer.
“No me canso y no me rindo, y sigo hacia adelante y tengo nuevas ilusiones y ese destino me ha traído cosas maravillosas. Cada una de las etapas de mi vida ha sido linda, esa fue una etapa espectacular que me llenó de ilusiones, que me ayudó a salir adelante también en el momento en que enfrenté la enfermedad, y a quien le agradezco y le agradeceré el haber estado conmigo ahí”, precisó.
A pesar de que reconoció el papel que jugó Luis Fonsi en su vida, Adamari López destacó que también tuvo desilusiones y sufrimiento.
“También fue una etapa después de mucho dolor que afortunadamente también superé”, comentó.
La presentadora, de 52 años, siguió hablando de la canción de su exesposo y admitió que es un hermoso tema, el cual busca alentar a la gente a buscar nuevas ilusiones.
“A lo que llevamos, a lo mejor en el tema de esta canción es que no nos podemos dar por vencidos de continuar nuestra vida, de buscar nuevas ilusiones y nuevas motivaciones para salir adelante y para ser feliz. Es una canción poderosa”, finalizó.