Adamari López

Adamari López considera que es "bueno" saber con quién sale su ex Toni Costa

Aunque los famosos se separaron hace tres años, Adamari confesó que sí le importa saber sobre la vida amorosa de su ex por una razón.

Por:
Ashbya Meré.
Video ¿Adamari López firmó un acuerdo prenupcial con Toni Costa? Ella lo revela y da detalles

Adamari López y Toni Costa anunciaron en mayo de 2021 que su relación de casi una década había terminado. A tres años de la ruptura, la puertorriqueña confesó que la vida amorosa de su ex le interesa por una razón.

Aunque no pretende saber detalles, sí desea saber con quién sale el español, pero solo es por el bienestar de su hija.

"Si él sale con alguien, si yo salgo con alguien… esas cosas no nos corresponden (…) Aunque es la decisión de cada uno con quién salga, también es bueno, pienso yo, saber con quién está saliendo para saber con quién está tu hija. Todo en relación a la niña", dijo en entrevista con la revista People en Español.

Adamari dejó claro que no traspasa la línea del respeto.

"Eso no quiere decir que yo mande ni que él mande sobre con quién yo salga o con quién él salga, pero sí saber si él sale con alguien para ver cómo la niña se comporta, cómo la niña piensa, si está preparada, si se lo dijo, si no se lo dijo, cosas normales. Pero todo en relación a la niña, nada en relación a quererse meter en la vida personal el uno del otro", aseveró a la revista.

Adamari López y Toni Costa mantienen comunicación

La presentadora de Desiguales señaló que mantiene una relación cordial con su expareja por el bienestar de Alaïa.

"Por lo general nuestras conversaciones se enfocan en nuestra hija. Si en alguna oportunidad tenemos algún 'tiempito' que podemos hablar de algo más preguntamos por la familia (…) Pero muy por encimita", sentenció en la entrevista.


