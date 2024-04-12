Adamari López

Adamari López revela que su exsuegra, mamá de Toni Costa, “se estaba metiendo” en su relación

La presentadora de Univision recordó que puso un alto a la señora Carmen Lozano, madre del bailarín, cuando llegó a involucrarse en su intimidad. Tras el divorcio, López y su exsuegra continúan siendo cercanas por una importante razón.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Adamari López publica enigmático video tras la entrevista de Toni Costa, ¿iba dirigido a su ex?

Adamari López hizo una confesión acerca de la relación que sostenía con su exsuegra, la mamá de Toni Costa, mientras aún estaba casada.

La presentadora reconoció que su vínculo con la señora Carmen Lozano no siempre fue perfecto y que, de hecho, en ocasiones le tuvo que poner límites porque se “estaba metiendo” en su matrimonio.

PUBLICIDAD

Adamari López revela que puso un “hasta aquí” a la mamá de Toni Costa

Fue durante el último episodio de su podcast ‘Ada y Chiqui De Show’ que Adamari López habló de cómo se llevaba con la madre de Toni Costa cuando era su suegra.

La actriz reconoció que, basándose en experiencias pasadas, ya sabía cómo deseaba que fuera su nexo con la señora Carmen Lozano.

Más sobre Adamari López

Adamari López dice que es “normal” que su hija de 10 años tome sus tacones: así reacciona a críticas
0:45

Adamari López dice que es “normal” que su hija de 10 años tome sus tacones: así reacciona a críticas

Univision Famosos
Adamari López reacciona ante críticas a su hija por usar tacones de aguja a sus 10 años
2 mins

Adamari López reacciona ante críticas a su hija por usar tacones de aguja a sus 10 años

Univision Famosos
Muere actor de Gata Salvaje: apareció conectado a un concentrador de oxígeno antes de fallecer
1:00

Muere actor de Gata Salvaje: apareció conectado a un concentrador de oxígeno antes de fallecer

Univision Famosos
Hija de Adamari López causa sensación al posar con los ‘tacones de aguja’ de su mamá, ¡calzan igual!
2 mins

Hija de Adamari López causa sensación al posar con los ‘tacones de aguja’ de su mamá, ¡calzan igual!

Univision Famosos
Adamari López fue víctima de la infidelidad y cuenta cómo lo enfrentó: “Me quitó lo que era mío”
1:15

Adamari López fue víctima de la infidelidad y cuenta cómo lo enfrentó: “Me quitó lo que era mío”

Univision Famosos
Adamari López contrató a un investigador privado para comprobar que un ex le fue infiel y esto halló
0:54

Adamari López contrató a un investigador privado para comprobar que un ex le fue infiel y esto halló

Univision Famosos
Hija de Adamari López “lloró desconsoladamente” tras leer críticas contra la presentadora: esto pasó
1:02

Hija de Adamari López “lloró desconsoladamente” tras leer críticas contra la presentadora: esto pasó

Univision Famosos
Esto haría Adamari López si Alaïa decidiera mudarse con Toni Costa
0:52

Esto haría Adamari López si Alaïa decidiera mudarse con Toni Costa

Univision Famosos
Adamari López revela qué pasaría si su hija Alaïa le pidiera vivir con su papá: “En qué fallé”
1 mins

Adamari López revela qué pasaría si su hija Alaïa le pidiera vivir con su papá: “En qué fallé”

Univision Famosos
Adamari López celebra su ‘cumple’ con 'pool party' en la renovada piscina de su casa: así festejó
1:00

Adamari López celebra su ‘cumple’ con 'pool party' en la renovada piscina de su casa: así festejó

Univision Famosos

“Después de la relación anterior que tuve con la mamá de mi exesposo, que fue como tan bonita y tan permisiva, hubo cosas que quise poner como límite para la próxima persona que viniera, tanto para mi pareja como para la suegra”, explicó.

La protagonista de telenovelas como ‘Amigas y Rivales’, que puedes ver aquí en ViX, aceptó que, aunque lo hace con respeto, dice “abiertamente” lo que siente.

“Si, por ejemplo, Carmen quería venir a expresar una idea en mi casa, a veces (yo) callaba, pero si era algo que definitivamente no me gustaba, ponía un hasta aquí”, contó.

En este sentido, López indicó que, para ella, Lozano llegó a entrometerse en temas que eran parte de su intimidad con el bailarín.

“A veces, a lo mejor, sé que en algún momento hasta la debo haber hecho sentir mal al decirle una cosa que yo sé que ella venía con la mejor intención, pero a la misma vez se estaba metiendo en la relación”, dijo.

“Sí pienso que Carmen a veces hablaba o decía cosas que a mí no necesariamente me gustaban, y también yo le contestaba de alguna manera que a lo mejor a ella tampoco le gustaba”, externó.

¿Cómo es ahora la relación de Adamari López y la mamá de Toni Costa?

A casi tres años desde su separación de Toni Costa, Adamari López continúa siendo cercana a su exsuegra, toda vez que ella es la abuela de su hija Alaïa.

PUBLICIDAD

“Hemos llegado a entendernos y a respetarnos mucho, y creo que ha ido funcionando muy bien la relación”, comentó.

“Hoy día, nos seguimos diciendo las cosas como las pensamos porque ninguna de las dos cambia tampoco, con el respeto que nos tenemos, pero entendemos que esta relación va a ser para toda la vida”, añadió.

La puertorriqueña compartió que la razón por la que “quiere muchísimo” a doña Carmen es “el amor que ella le tiene” a sus nietas.

“(Ella) se puede quitar la comida, se puede dejar de vestir y de comprar algo para ella por comprárselo a Alaïa y a Noah, sin duda alguna”, sentenció.

“La relación ahora es en base a que ella es la abuela de la niña, ya no tiene injerencia en las cosas de mi casa porque ella va a la casa de su hijo, no a la mía. En mi casa yo tengo mis reglas y me encanta recibirla bajo mis reglas”, finalizó.

Relacionados:
Adamari LópezToni CostaParejas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD