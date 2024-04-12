Adamari López revela que su exsuegra, mamá de Toni Costa, “se estaba metiendo” en su relación

Video Adamari López publica enigmático video tras la entrevista de Toni Costa, ¿iba dirigido a su ex?

Adamari López hizo una confesión acerca de la relación que sostenía con su exsuegra, la mamá de Toni Costa, mientras aún estaba casada.

La presentadora reconoció que su vínculo con la señora Carmen Lozano no siempre fue perfecto y que, de hecho, en ocasiones le tuvo que poner límites porque se “estaba metiendo” en su matrimonio.

Adamari López revela que puso un “hasta aquí” a la mamá de Toni Costa

Fue durante el último episodio de su podcast ‘Ada y Chiqui De Show’ que Adamari López habló de cómo se llevaba con la madre de Toni Costa cuando era su suegra.

La actriz reconoció que, basándose en experiencias pasadas, ya sabía cómo deseaba que fuera su nexo con la señora Carmen Lozano.

“Después de la relación anterior que tuve con la mamá de mi exesposo, que fue como tan bonita y tan permisiva, hubo cosas que quise poner como límite para la próxima persona que viniera, tanto para mi pareja como para la suegra”, explicó.

La protagonista de telenovelas como ‘Amigas y Rivales’, que puedes ver aquí en ViX, aceptó que, aunque lo hace con respeto, dice “abiertamente” lo que siente.

“Si, por ejemplo, Carmen quería venir a expresar una idea en mi casa, a veces (yo) callaba, pero si era algo que definitivamente no me gustaba, ponía un hasta aquí”, contó.

En este sentido, López indicó que, para ella, Lozano llegó a entrometerse en temas que eran parte de su intimidad con el bailarín.

“A veces, a lo mejor, sé que en algún momento hasta la debo haber hecho sentir mal al decirle una cosa que yo sé que ella venía con la mejor intención, pero a la misma vez se estaba metiendo en la relación”, dijo.

“Sí pienso que Carmen a veces hablaba o decía cosas que a mí no necesariamente me gustaban, y también yo le contestaba de alguna manera que a lo mejor a ella tampoco le gustaba”, externó.

¿Cómo es ahora la relación de Adamari López y la mamá de Toni Costa?

A casi tres años desde su separación de Toni Costa, Adamari López continúa siendo cercana a su exsuegra, toda vez que ella es la abuela de su hija Alaïa.

“Hemos llegado a entendernos y a respetarnos mucho, y creo que ha ido funcionando muy bien la relación”, comentó.

“Hoy día, nos seguimos diciendo las cosas como las pensamos porque ninguna de las dos cambia tampoco, con el respeto que nos tenemos, pero entendemos que esta relación va a ser para toda la vida”, añadió.

La puertorriqueña compartió que la razón por la que “quiere muchísimo” a doña Carmen es “el amor que ella le tiene” a sus nietas.

“(Ella) se puede quitar la comida, se puede dejar de vestir y de comprar algo para ella por comprárselo a Alaïa y a Noah, sin duda alguna”, sentenció.