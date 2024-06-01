Adamari López

Adamari López reconoce que su hija Alaïa está creciendo y regala su lujosa casita de juegos

Adamari López y Toni Costa construyeron la casita de juegos en 2019. La lujosa propiedad cuenta con luz eléctrica, aire acondicionado y tiene dos pisos. Ahora la dueña es Capri Blu, la hija de Chiquibaby.

Video Adamari López muestra la lujosa casita de juegos de Alaïa: es enorme y tiene cosas hermosas

Adamari López comienza a reconocer que poco a poco su hija crece y el 30 de mayo se deshicieron de un objeto que durante años les trajo mucha diversión.

"Hoy tengo sentimientos encontrados. Ustedes recuerdan que con mucha ilusión construimos e hicimos una casita para Alaïa, que ella disfrutó y gozó mucho (…) Hoy esos sentimientos encontrados son porque la casita se está yendo", compartió en su cuenta de Facebook mientras mostraba en un video cómo la desmontaban del jardín.

Adamari López le regala la lujosa casita a su ahijada

La presentadora puertorriqueña reveló que la casita ahora le pertenece a su ahijada Capri Blu, la hija de su gran amiga Chiquibaby, quien tiene 2 años.

" Es difícil despedirnos de una parte de la infancia de mi princesa, pero sabemos que va a estar en las mejores manos y que mi ahijada Capri Blu y Chiquibaby la van a disfrutar mucho".

Aunque emocionalmente fue difícil para la presentadora y su hija, Adamari sabe que ahora las nuevas dueñas construirán lindos recuerdos como lo hieron ella y Alaïa.

"Hoy pasa a manos de otra niña que amo y que sé que la va a disfrutar mucho porque cuando venía aquí también la disfrutaba".

La casita de juegos de Alaïa.
La casita de juegos de Alaïa.
Imagen Adamari López/Facebook

Ahijada de Adamari está emocionada con su regalo

Por su parte, Chiquibaby grabó el momento en que le llevaron la casita y la reacción de su hija al verla en el jardín.

"¿Capri estás feliz?", pregunta la presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! La pequeña sonrió y agradeció a su madrina: "Gracias 'nina'. Gracias Alaïa".

Chiquibaby agradeció el regalo para su hija con un mensaje que acompañó el video: "Capri Blu comparte su felicidad. Gracias al súper regalo de Adamari López y Alaïa. ¡Eres la mejor Madrina! Capri no cabe de la felicidad".

La actriz no tardó en responde: "Felices de que Capri tenga la casita, estamos seguras que la disfrutará muchísimo. Los queremos".

Capri, la hija de Chiquibaby, ahora es la dueña de la casita de juegos.
Capri, la hija de Chiquibaby, ahora es la dueña de la casita de juegos.
Imagen Chiquibaby/Instagram

La lujosa casita de Alaïa

Fue a finales de 2019 cuando Adamari López y su entonces pareja Toni Costa compartieron el proyecto de casita de muñecas que estaban haciendo para su hija.

En marzo de 2020 mostraron el resultado y dejaros a muchos con la boca abierta, pues la casa de juegos tenía dos pisos, electricidad, aire acondicionado y estaba amueblada.

En noviembre de 2023, la puertorriqueña pidió ayuda en redes para que sus seguidores le dieran sugerencias, pues quería remodelar el espacio de su hija porque ya no le daba la misma importancia a los objetos que tenía en la casita.

Sin embargo, el pasado 30 de mayo sorprendió al compartir que se la habían regalado a la pequeña hija de Chiquibaby.

