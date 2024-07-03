¿Toni Costa regresó con Adamari López? Su ex, Evelyn Beltrán, dice que él ya tiene pareja

Video ¿Adamari López firmó un acuerdo prenupcial con Toni Costa? Ella lo revela y da detalles

Toni Costa y Evelyn Beltrán informaron a mediados de febrero que su relación de dos años había terminado "en buenos términos". Cada uno rehízo su vida y ahora ambos están gozando nuevamente del amor con sus respectivas parejas.

Fue 'La Bichota' quien ventiló que los dos ya tenían una nueva relación.

Evelyn Beltrán hizo una sesión de preguntas y respuestas en Instagram y ahí reveló que ya tiene pareja.

" Sí, yo ya tengo novio", contó a sus seguidores sin revelar la identidad de la persona que ahora ocupa su corazón.

Aunque no dio muchos detalles, compartió que "es un gran hombre" y la trata "como una reina". " Él está curando cosas que él no dañó y eso vale mil", añadió en el mensaje.

Toni Costa ya tiene nueva novia

También fue cuestionada sobre su ex, Toni Costa, por lo cual ventiló que también ya tenía pareja.

Una seguidora preguntó si el español había regresado junto a Adamari López y Evelyn respondió de manera clara.

" No, ellos seguirán siendo familia siempre. Él está con otra chica", reveló en la historia de Instagram.

Evelyn Beltrán aclara si Toni Costa regresó con Adamari López. Imagen Evelyn Beltrán/instagram

Además, aprovechó para enviarle un mensaje a la nueva pareja de Toni.

"Te deseo lo mejor, espero que puedas aguantar todo lo que conlleva estar con mi ex".

De acuerdo con People en Español, Evelyn borró la historia de su perfil de Instagram.

Desde hace unos días, la modelo mexicana ha estado publicando mensajes positivos que hablan sobre recuperarse de una relación y encontrar nuevamente el amor.