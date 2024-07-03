Toni Costa

¿Toni Costa regresó con Adamari López? Su ex, Evelyn Beltrán, dice que él ya tiene pareja

La modelo compartió que tanto ella como el español rehicieron sus vidas y ahora ambos se dieron una nueva oportunidad en el amor. Evelyn aclaró si Toni regresó con Adamari López.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿Adamari López firmó un acuerdo prenupcial con Toni Costa? Ella lo revela y da detalles

Toni Costa y Evelyn Beltrán informaron a mediados de febrero que su relación de dos años había terminado "en buenos términos". Cada uno rehízo su vida y ahora ambos están gozando nuevamente del amor con sus respectivas parejas.

Fue 'La Bichota' quien ventiló que los dos ya tenían una nueva relación.

PUBLICIDAD

Evelyn Beltrán hizo una sesión de preguntas y respuestas en Instagram y ahí reveló que ya tiene pareja.

" Sí, yo ya tengo novio", contó a sus seguidores sin revelar la identidad de la persona que ahora ocupa su corazón.

Más sobre Toni Costa

En lágrimas, Toni Costa se bautiza a sus 42 años y su nueva novia lo acompaña: así fue el momento
0:50

En lágrimas, Toni Costa se bautiza a sus 42 años y su nueva novia lo acompaña: así fue el momento

Univision Famosos
Adamari López sorprende al revelar lo que guarda de sus exparejas
0:53

Adamari López sorprende al revelar lo que guarda de sus exparejas

Univision Famosos
Novia de Toni Costa habla sobre la relación de él con su ex Adamari López: no se guarda nada
3 mins

Novia de Toni Costa habla sobre la relación de él con su ex Adamari López: no se guarda nada

Univision Famosos
Alaïa interrumpe 'live' de Toni Costa con su novia: la reacción de Mimi Ortiz
0:49

Alaïa interrumpe 'live' de Toni Costa con su novia: la reacción de Mimi Ortiz

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: el día en que Adamari López y Toni Costa se besaron bailando por primera vez en TV 
1:00

#ArchivoFamosos: el día en que Adamari López y Toni Costa se besaron bailando por primera vez en TV 

Univision Famosos
Adamari López revela la “rabia” que le dio contra Toni Costa y su exsuegra: la madre de él responde
0:59

Adamari López revela la “rabia” que le dio contra Toni Costa y su exsuegra: la madre de él responde

Univision Famosos
Adamari López se sincera y confiesa cuándo dejó de bañarse con su hija
0:44

Adamari López se sincera y confiesa cuándo dejó de bañarse con su hija

Univision Famosos
Novia de Toni Costa responde a los que dicen que él "se veía mejor" con Adamari López
2 mins

Novia de Toni Costa responde a los que dicen que él "se veía mejor" con Adamari López

Univision Famosos
Adamari López no se aguanta y manda este importante mensaje a su ex Toni Costa: él reacciona
0:53

Adamari López no se aguanta y manda este importante mensaje a su ex Toni Costa: él reacciona

Univision Famosos
Adamari López y Toni Costa juntos con su hija Alaïa como en los viejos tiempos
0:52

Adamari López y Toni Costa juntos con su hija Alaïa como en los viejos tiempos

Univision Famosos

Aunque no dio muchos detalles, compartió que "es un gran hombre" y la trata "como una reina". " Él está curando cosas que él no dañó y eso vale mil", añadió en el mensaje.

Toni Costa ya tiene nueva novia

También fue cuestionada sobre su ex, Toni Costa, por lo cual ventiló que también ya tenía pareja.

Una seguidora preguntó si el español había regresado junto a Adamari López y Evelyn respondió de manera clara.

" No, ellos seguirán siendo familia siempre. Él está con otra chica", reveló en la historia de Instagram.

Evelyn Beltrán aclara si Toni Costa regresó con Adamari López.
Evelyn Beltrán aclara si Toni Costa regresó con Adamari López.
Imagen Evelyn Beltrán/instagram

Además, aprovechó para enviarle un mensaje a la nueva pareja de Toni.

"Te deseo lo mejor, espero que puedas aguantar todo lo que conlleva estar con mi ex".

De acuerdo con People en Español, Evelyn borró la historia de su perfil de Instagram.

Desde hace unos días, la modelo mexicana ha estado publicando mensajes positivos que hablan sobre recuperarse de una relación y encontrar nuevamente el amor.

Evelyn Beltrán publica mensajes positivos.
Evelyn Beltrán publica mensajes positivos.
Imagen Evelyn Beltrán/Instagram
Relacionados:
Toni CostaEvelyn Beltrán La BichotaAdamari LópezParejas de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX