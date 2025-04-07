Adamari López

Adamari López se luce con su ex Toni Costa tras él decir que la considera una “persona sagrada”

La presentadora se dejó ver al lado del español luego de que él compartiera lo importante que ella es para su vida y por qué. Una vez más, ambos dejaron claro que estarán unidos gracias a su pequeña Alaïa.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Toni Costa explica por qué Adamari López es una “persona sagrada” para él

Adamari López se presumió al lado de Toni Costa a un mes de que él asegurara que la considera alguien especial pese a que ya no son pareja.

Este domingo 6 de abril, la querida presentadora de Desiguales compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece con el español.

Pero ellos no posaron solos ante la cámara, sino con su amada hija, Alaïa, quien ayer se disputó, junto con su equipo de fútbol, la final del torneo y resultaron ganadores.

“Felicidades a mi muñeca, orgullosa de ti”, escribió la actriz encima de la icónica postal que subió a la red social.

Por su parte, el bailarín difundió una imagen similar en su propio perfil de la plataforma digital y anotó una dedicatoria para la pequeña: “Felicidades, campeona”.

Adamari López y Toni Costa se presumieron juntos y con la pequeña Alaïa.
Adamari López y Toni Costa se presumieron juntos y con la pequeña Alaïa.
Imagen Adamari López/Toni Costa/Instagram

En un video que Costa publicó, se puede ver que celebró con Adamari y los padres de otros niños, que su retoño resultara vencedora.

Adamari López y Toni Costa estuvieron juntos en el partido de fútbol de Alaïa.
Adamari López y Toni Costa estuvieron juntos en el partido de fútbol de Alaïa.
Imagen Toni Costa/Instagram

¿Qué dijo Toni Costa sobre Adamari López?

Fue a inicios de marzo, luego de que festejaran a Alaïa por su cumpleaños número 10, que Toni Costa habló públicamente de Adamari López.

En un ‘live’, él dejó claro que su conexión con la boricua no es únicamente por su primogénita pues también es a nivel personal.

“No nos llevamos bien por Alaïa. Para empezar, yo me llevo bien por mí primero, por mi paz, mi estabilidad, por el respeto”, manifestó.

“Y yo quiero llevarme bien con ella porque es la madre de mi hija y así va a ser siempre”, agregó en el directo que realizó.

El que fuera estrella de Mira Quién Baila asimismo puntualizó que la protagonista de ‘Amigas y rivales’, que puedes ver aquí en ViX, le es importante.

“Ella es una persona sagrada para mí porque es la mamá de mi hija, la que me dio el regalo más grande de mi vida y es así”, sentenció.

En esa misma oportunidad, él ya adelantaba que seguiríamos viéndolos cercanos públicamente: “Tenemos una hija en común, obviamente nos vamos a juntar las veces que haga falta”.

Además, comentó que, de hecho, se ven “prácticamente todos los días” ya que se dividen las actividades relacionadas con Alaïa, como llevarla y recogerla de la escuela.

Actualmente, Costa se encuentra en un noviazgo con la modelo costarricense Libni ‘Mimi’ Ortiz, con la que se ha dicho muy feliz.

Adamari LópezToni CostaAlaïa Costa LópezFamosos

