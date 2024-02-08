Actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ anuncia embarazo y muestra a su bebé: “Bienvenido Salomón”
La actriz dio a conocer la noticia y pidió a sus fans que “le desearan suerte” en su etapa como mamá.
La telenovela ‘Sin senos sí hay paraíso’ fue protagonizada por Carmen Villalobos y Carolina Gaitán, quien ahora atrajo miradas al anunciar en redes sociales su primer embarazo.
La actriz colombiana utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer la noticia y mostrar su emoción ante la dulce espera de su primer bebé, quien es un varón y llevará por nombre Salomón.
Con un emotivo video, en el que mostró el último ultrasonido de su primogénito, Gaitán recitó una carta para el pequeño, en el que le prometió cuidarlo y amarlo por siempre.
“Hoy me habitan dos, mi corazón y el tuyo. No sé nada de esto de ser una guía, pero creo saber y quiero aprender de acompañarte, de abrazarte, de adorarte, de crearte a ti con absoluta fascinación, Salomón de mi corazón. Hoy eres mi proyecto infinito, mi obra más deseada, eres mi mejor historia por contar, ser tu mamá es el mejor personaje por interpretar”, expresó.
Actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ hace petición tras anunciar embarazo
En la misma publicación, la actriz, quien ha sido muy reservada sobre la identidad del padre de su bebé, hizo una petición a sus seguidores.
Gaitán pidió que le “desearan suerte” en esta nueva etapa que está por vivir, la cual considera el mejor episodio de su vida.
“ Deseenme suerte en el proyecto más importante de mi vida: Ser Mamá… Parece que me llegó la hora! Bienvenido Salomón de nuestro corazón!”, dijo la estrella de televisión.
Varios famosos como Omar Chaparro y Daniella Álvarez, novia de Daniel Arenas, aplaudieron la noticia.
Horas después de anunciar su primer embarazo, la actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ concedió unas palabras y entre lágrimas agradeció el cariño y apoyo que le han dado a ella y a su pequeño Salomón.
“Acabo de llegar de rodaje y me encuentro con todos estos mensajes y alegría por parte de ustedes. Yo estoy muy conmovida, se imaginarán los primeros meses uno está con las hormonas a todo nivel. Gracias por alegrarse por esta noticia tan hermosa”, indicó.