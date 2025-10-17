Actriz Brigitte Bardot es operada por grave enfermedad: este es su estado de salud

Video Actor de Mi Corazón es Tuyo revela imágenes de su hospitalización por extraña bacteria y coma

La actriz Brigitte Bardot continúa luchando por recuperar su salud luego de ser operada por grave enfermedad semanas atrás.

El periódico francés Var-Matin informó este viernes 16 octubre que la francesa había sido dada de alta del hospital, por lo que ahora se encontraba recuperando en su casa, ubicada a las costas de Saint-Tropez, luego de permanecer en el nosocomio varias semanas.

Según refieren, el entorno cercano de la intérprete de 91 años no esconde un “cierto estado de debilidad" de ella "tras un verano difícil y afectado por una ola de calor”. Asimismo, especifican que su estado de salud no es “alarmista” como sugieren ciertos sitios.

Lo que se sabe de la salud de Brigitte Bardot

Horas antes de que trascendiera su alta médica, Var-Matin reportó que Brigitte Bardot “luchaba por su salud”. Detallaron que la francesa había sido “operada en un hospital privado de la ciudad como parte de una grave enfermedad”, de la que no se dieron detalles.

El mismo medio informó que, aunque la condición de la actriz supuestamente era “preocupante”, ella sería dada de alta este viernes.

La última vez que Brigitte Bardot estuvo en el hospital fue en 2023, luego de enfrentar dificultad para respirar durante una ola de calor en Francia, según Los Ángeles Times.

¿Quién es Brigitte Bardot?

Brigitte Bardot nació el 28 de septiembre de 1934. La actriz comenzó su carrera como modelo en 1950 cuando solamente tenía 15 años.

Su salto a la pantalla grande surgió meses más tarde cuando recibió la oferta para participar en la película del director Marc Allégret.

‘Loca de Amor’, ‘Manila’, ‘La chica del bikini’, ‘Los dientes largos’, ‘El retrato de su padre’ y ‘Querida Brigitte’ son algunas de sus películas.