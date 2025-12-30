Mel Gibson

Mel Gibson y Rosalind Ross se separan después de 9 años de relación: "Es triste terminar"

La expareja anunció su ruptura después de 9 años juntos y de un hijo en común.

Univision picture
Por:Univision
add
Video A Mel Gibson le costó muy caro engañar a su exesposa: perdió millones por amar a otra mujer

Mel Gibson y Rosalind Ross anunciaron su separación tras 9 años juntos. "Aunque es triste terminar este capítulo en nuestras vidas, somos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres posibles", dijeron para People este 30 de diciembre.

El actor, de 69 años, y la guionista, de 35, rompieron su relación desde hace un año, reporta el medio de entretenimiento.

La historia de amor de Mel Gibson y Rosalind Ross

La pareja se conoció en 2014 por amigos en común y poco tiempo después comenzaron a salir. En 2017, Mel Gibson y Rosalind Ross recibieron a su único hijo, Lars, de 8 años.

En enero de 2025, ellos perdieron su casa de Malibú, valorada en 14,5 millones de dólares en los incendios forestales de Los Ángeles, reporta PageSix.

Mel Gibson tiene ocho hijos de otras relaciones

El actor de Hollywood tiene ocho hijos, frutos de su relación con otras dos mujeres.

Mel Gibson estuvo casado con Robyn Moore entre 1980 y 2012. De este matrimonio tuvo siete hijos: Hannah (45 años), Christian (43), Edward (43), William (40), Louis (37), Milo (35) y Thomas (26).

En octubre de 2009, Gibson se convirtió en padre por octava ocasión con el nacimiento de su hija Lucía, a quien comparte con la cantante rusa Oksana Grigorieva.

