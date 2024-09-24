¿Qué pasó con los niños de 'Carrusel de las Américas'? Algunos no quisieron volver a actuar

Video Ana Paula Caceres brilló como 'Polita' en ¡Vivan los niños!, ahora no le interesa saber nada de la actuación: su transformación

Esta novela de 1992 es la secuela de ‘Carrusel’ (1989) y un spin off de 'La pícara soñadora' (1991). El elenco contraba con actores adultos y también niños.

Hacemos un recuento de cómo se llamaban los niños de 'Carrusel de las Américas', y te contamos qué ha sido de ellos y por qué algunos se alejaron del mundo del espectáculos.

Rafael Bazán (Felipe Travieso) se alejó de la televisión para siempre

Quizás recuerdes a Rafael Bazán por sus papeles en ‘Marimar’ y ‘Primer amor’. Comenzó su carrera muy joven, a los 7 años. En una entrevista para un canal de YouTube 'Sincronizados TV', Bazán contó que aquellos años fueron muy felices para él.

En 2008 dejó atrás la actuación, aunque asegura que todavía hay personas que lo reconocen en la calle. El día de hoy se dedica el negocio de los casinos.

"Soy el encargado del juego en vivo, lo que son las mesas (...). Un día de forma fortuita caí en los casinos. Necesitaba trabajar, fui creciendo y ahora pues me dedico a los casinos".

Kalimba (Martín Parra) es un exitoso cantante, aunque ha enfrentado varias polémicas

Del elenco infantil de ‘Carrusel de las Américas’, el único actor que aún se desenvuelve en el medio del espectáculo es Kalimba. Además de actuar desde muy joven, hizo doblaje en caricaturas como ‘Hey, Arnold’ y fue parte del grupo musical OV7.

Además de su carrera como solista, actualmente, ha enfocado su carrera al teatro musical, protagonizando obras como ‘José el soñador’ y ‘Jesucristo Superestrella’.

La vida de Kalimba no ha estado exenta de polémicas, pues en 2011 fue acusado de acoso a una menor. Aunque el caso se desestimó por falta de pruebas, en 2023 el cantante fue acusado nuevamente. Ahora, la denunciante fue la cantante Melissa Galindo, quien lo señaló de abuso sexual agravado y hasta la fecha está luchando por justicia en el caso.

Marisol Centeno (Agustina Nena Martínez) es una famosa diseñadora

Además de participar en ‘Carrusel de las Américas’, Marisol Centeno es recordada por interpretaar a ‘Anita’ (o ‘La niña maceta’) en ‘Agujetas de color de rosa’, una exitosa novela juvenil. Para Marisol, esto era un motivo de orgullo en su vida.

Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia, comenzó a interesarse en la música rock y el diseño de modas. Sus gustos comenzaron a diversificarse y le molestaba que algunas personas usaran su pasado como estrella infantil para burlarse de ella.

“Es muy curioso cómo algo que tiene mucho valor en tu vida, de pronto cuando te estás buscando se convierte como en una pesadilla que te persigue”.



En la actualidad, Marisol Centeno es una de las diseñadoras textiles más destacadas de México. Sus creaciones han sido expuestas en espacios como el Museo Franz Mayer o el Museo Rufino Tamayo, además del Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum de Nueva York.

¿Qué fue de Luis Guillermo Martell ('Pollito')

Luis Guillermo Matell interpretó a ‘Pollito’, un niño tierno y nostálgico. Martell tuvo una corta, pero intensa carrera en las telenovelas infantiles, apareciendo en ‘Un ángel para los diablillos’ y ‘La pícara soñadora’, donde también fue ‘Pollito’.